«Не секрет, что Казань вытягивает рабочую силу из районов»: Талия Минуллина остановит маятниковую миграцию?

Фото: Максим Платонов

Десять инвестпроектов на общую сумму 230 млрд рублей одобрены сегодня на заседании Инвестиционного совета Татарстана под руководством Рустама Минниханова. Несмотря на то, что самым капиталоемким стал проект по строительству второй очереди завода минеральных удобрений «Аммоний-2» стоимостью 160 млрд рублей, наиболее важным для татарстанской экономики признали строительство трех промышленных парков вблизи Казани на 70 млрд рублей. И с этого года АИР взяло за правило передавать участки с учетом полицентричного развития Казанской агломерации. На подходе — сенсационная реанимация проекта крематория в Казани, но уже с новым партнером.

С опорой на собственный капитал

Интерес к татарстанскому рынку продолжает держаться на пике — частные инвесторы не скупятся на грандиозные проекты, несмотря на удержание ЦБ ключевой ставки на запредельном уровне в 16% годовых. Сегодня утром на заседании Инвестиционного совета в Доме правительства «защитилось» 10 инвестпроектов на общую сумму 230,14 млрд рублей. Это абсолютный рекорд за последние годы. По оценке АИР, за счет них будет создано около 20 тысяч новых рабочих мест в перспективе 3—5 лет.

Но теперь инвесторы опираются на собственный капитал, хотя «жесткие» кредиты , похоже, также не останавливают. Но на каких условиях они собираются привлекать недостающие заемные средства, осталось загадкой. Так, руководитель проекта — директор по развитию АО «Аммоний» Александр Осипов после защиты своего грандиозного проекта стоимостью в 160 млрд рублей аккуратно обходил скользкий момент, утверждая, что вопросы с банками решаются. Вообще, о кредитах предпочитали больше молчать, чем говорить.



Заседание Инвестиционного совета Республики Татарстан. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

«Аммоний-2» получил землю в 64 га вблизи основного завода

Впрочем, проект второй очереди завода минеральных удобрений «Аммоний-2» как раз и привел к инвестиционному рекорду весны 2024 года. По словам Александра Осипова, строительство второй очереди будет финансироваться за счет собственных и заемных средств, а первая продукция будет выпущена в 2028 году. Называть конкретные банки-кредиторы он не стал, но не исключено, что среди них будут федеральные инфраструктурные институты развития. Инвестиционный совет одобрил выделение «Аммонию-2» земельного участка общей площадью почти 64 га вблизи базового завода «Аммоний» в Менделеевском районе, сообщила журналистам глава АИР Талия Минуллина. «Передаем без торгов участок в 63,7 га. Участок большой, вблизи Аммония-1», — уточнила она. По ее словам, предстоит провести работу по переводу земли (всего восемь участков), после чего инвестор может приступить к строительству завода.





Проект второй очереди завода минеральных удобрений «Аммоний-2» привел к инвестиционному рекорду весны 2024 года. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Другие льготы застройщик «Аммоний-2» не запрашивал. По словам Минуллиной, на этой территории нет проблемы с подключением к инженерным сетям, поэтому задержек с началом строительства быть не должно. По ее оценкам, завод смогут ввести в эксплуатацию через 4 года — к 2028 году. Руководитель проекта, директор по развитию АО «Аммоний» Александр Осипов добавил, что окупаемость инвестиций составит 10 лет. При этом международные санкции на поставку технологического оборудования не остановят строительство завода, заверил он. «Оборудование будет из России и дружественных стран, распределение будет известно по результатам проектирования», — сообщил Осипов.

Промпарки вписали в полицентричность

Между тем наиболее важными результатами Инвестсовета глава АИР считает утверждение проектов трех промышленных парков вблизи Казани. Речь идет о строительстве двух промпарков в Высокогорском районе и одном в Верхнеуслонском районе, на которые замахнулось ООО «МУССОН ГРУПП». В совокупности инвестор собирается вложить 70 млрд рублей.

Самый крупный — «Агрополис», площадью 313 га, — расположится в районе ж/д «Бирюли». Он рассчитан на переработку сельскохозяйственной продукции. В другой части Высокогорского района, вдоль трассы М-7, в районе деревень Эстачи и Пермяки, расположится индустриальный парк на площади 284 га. Учитывая, что он находится вблизи ЖК «Атмосфера», то можно ожидать, что он охватит рабочими местами жителей этого комплекса. Добавим, что напротив располагаются земли Джаудата Миннахметова, который собирался в партнерстве с ГК «Самолет» строить жилье, но последний вышел из проекта. Третий индустриальный парк появится на территории Кильдеевского сельского поселения Верхнеуслонского района и рассчитан на 3 тысячи рабочих мест.

Самый крупный — «Агрополис», площадью 313 га, — расположится в районе ж/д «Бирюли». Он рассчитан на переработку сельскохозяйственной продукции. Максим Платонов / realnoevremya.ru

«Эти большие проекты помогут остановить маятниковую миграцию. Не секрет, что Казань вытягивает из этих районов рабочую силу», — пояснила значимость Талия Минуллина.

Вообще, с этого года АИР собирается выделять земельные участки не только по желанию инвестора, но и с учетом гармоничного развития Казанской агломерации. По словам главы агентства, промпарки строятся вдогонку огромному массиву жилья, чьи жители вынуждены ездить на заработки в Казань. Чтобы избавить эти перекосы, с Институтом пространственного развития пытаются зонировать территории вблизи Казани под промышленные парки.

Вдогонку за маркетплейсами отправился и другой частный инвестор. ООО «Лидер» собирается построить хостелы для работников «Озона», «Вайлдберриза» и распределительных центров федеральных ретейлоров в Зеленодольском районе. Руководитель проекта Дамир Абдрахманов рассказал, что попросил землю под строительство трех пятиэтажных зданий для размещения работников этих компаний. Причем оплачивать их проживание будут сами работодатели, а не работники. Инвестиции вкладываются из расчета в 200 рублей в сутки за человека, а земля передается в аренду на 49 лет.

«Наша компания занимается аутсорсингом персонала. И тут мы столкнулись с проблемой нехватки мест проживания по доступным ценам для работников. Так возникла идея: а почему бы не построить хостелы?» — рассказал журналистам руководитель проекта Дамир Абдрахманов.

«Так возникла идея: а почему бы не построить хостелы?» — рассказал журналистам руководитель проекта Дамир Абдрахманов. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Хостелы разместятся на территории промпарка «Зеленодольск» в Зеленодольском районе Татарстана. «Изначально планировали построить хостел на 1 632 койко-места. Но по итогам Инвестиционного совета нам рекомендовали разделить и построить три здания по 500—700 мест в разных локациях», — сообщил Абдрахманов. По его словам, решено построить три пятиэтажных жилых здания, где первые этажи будут отданы под столовые, парикмахерские и магазины.

Основными заказчиками аренды станут «Озон» и «Вайлдберриз». С ними есть предварительные договоренности, уточнил Дамир Абдрахманов. Аренда 80% фонда койко-мест будет оплачиваться работодателями, прогнозирует он. Стоимость — от 200 рублей в сутки. Подобных прецедентов в Поволжье нет, резюмировал он.

