Рустаму Минниханову представили назначенного военного комиссара Республики Татарстан
Сегодня, 26 марта, раису Республики Татарстан Рустаму Минниханову представили назначенного военного комиссара Юрия Беляева, сообщает пресс-служба раиса РТ.
Мероприятие прошло в Доме правительства. Нового военкома представил исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа Дмитрий Глушенко.
Со стороны республики на встрече присутствовали премьер-министр РТ Алексей Песошин и заместитель премьер-министра РТ — руководитель аппарата Кабинета министров РТ Шамиль Гафаров.
Напомним, что до назначения в Татарстан Юрий Беляев занимал должность военного комиссара Удмуртской Республики (Центральный военный округ).
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