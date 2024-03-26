Депутат Госдумы предложила создать образовательную платформу для стран Евразийского экономического союза

Депутат Госдумы Яна Лантратова выступила с инициативой создать единую образовательную платформу для стран — участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает RT.

В обращении к зампреду правительства РФ Дмитрию Чернышенко законодатель отметила, что в России существуют уникальные наработки в сфере цифровых образовательных платформ для среднего общего образования.

«На основании вышеизложенного, прошу Вас, уважаемый Дмитрий Николаевич, рассмотреть инициативу о создании «Евразийской электронной школы» и представить позицию правительства Российской Федерации по данному вопросу», — говорится в тексте обращения.



Отмечается, что эти ресурсы пользуются популярностью за рубежом: так, в 2020 году на портале «Российской электронной школы» было зафиксировано около 50 млн посещений со стороны пользователей из других стран, в первую очередь из стран ближнего зарубежья.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».