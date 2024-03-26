Казанский «Водоканал» отремонтирует коллектор на улице Тулпар за 7,5 млн рублей
В 2024 году в Казани отремонтируют канализационный коллектор на улице Тулпар, выяснило «Реальное время».
МУП «Водоканал» ищет подрядчика для выполнения работ по замене старых конструкций канализации на новые. На ремонт будет потрачено 7,5 млн рублей.
Как сообщил Метшин, большая часть коммунальной инфраструктуры в Казани создана в 30—70-е годы ХХ века, встречаются участки трубопровода из дерева и керамики. Для капитального ремонта всех сетей Казани необходимо 53 млрд рублей. Учитывая модернизацию насосных станций, водозаборов, зданий и сооружений, сумма превысит 127 млрд рублей.
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