«Сгорают, будто из соломы сделаны»: профлидер КАМАЗа предложил «крокусные» санкции для гиперстроек

До 2027 года в Татарстане планируют вложить почти 3 миллиарда рублей в пожарную безопасность

Фото: Максим Платонов

Почему у погорельцев рынка «Новая Тура» под Казанью было больше шансов спастись, чем у торговцев и покупателей ТЦ «Адмирал», как пожарных «надзирателей» отодвинули от оценки безопасности строек и сколько возгораний в Татарстане тушат до приезда спецслужб? Эти вопросы сегодня обсуждали на заседании парламентского комитета, где с докладом выступил и. о. министра по делам ГО и ЧС Николай Суржко. Говорил лишь о ситуации в Татарстане, но парламентариями то и дело поднимались вопросы, связанные с терактом в «Крокус Сити Холле».

Народных спасателей ждут премии?



На заседание в Госсовет и. о. министра Николай Суржко пришел в штатском. Свой доклад построил так, что оценить самые проблемные точки можно было лишь после анализа сказанного.

Простой пример: по оценке ВИП-спасателя, дислокация 105 пожарных подразделений в республике «способствует тому, что в зоне нормативного времени прибытия находятся 1 237 сельских населенных пунктов — почти 39% от их общего количества». Те же цифры можно трактовать иначе — чтобы доехать по вызову жителей 71% сел в Татарстане, пожарным потребуется больше времени, чем предусмотрено нормами. К слову, по данным МЧС, в этих «отдаленных» для огнеборцев селах проживает 55% всего сельского населения республики.

Впрочем, при поддержке республики удалось создать дополнительные рабочие места в сельских районах, отметил Суржко. И добавил, что выбор места дислокации пожарных расчетов осуществлялся с учетом наличия в непосредственной близости домов престарелых, школ-интернатов, детских приютов, больниц и других учреждений с массовым пребыванием людей.

За пять лет сотрудники противопожарной службы РТ помогали людям на 9,3 тысячи пожаров. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Заметим, пожарных в РТ куда меньше, чем полицейских: в круглосуточном дежурстве участвуют 1 244 человека. Причем выезжают не только на возгорания и поджоги, их помощь требуется при ликвидации последствий дорожных аварий.

За пять лет сотрудники противопожарной службы РТ помогали людям на 9,3 тысячи пожаров и при 1 041 ДТП. «При этом более чем в 50% случаев указанные происшествия были ликвидированы самостоятельно, без привлечения подразделений иных видов пожарной охраны», — признал и. о. главы МЧС России по РТ. Забегая вперед, отметим, по итогам заседания Комитета по законности и правопорядку Госсовета РТ было решено — рекомендовать органам местной власти продумать систему поощрений для таких спасателей из народа.

При этом статистикой Суржко поделился лишь по части успехов в «выполнении боевой задачи» профессиональными пожарными — за пять лет спасены 2 345 человек и материальные ценности на сумму свыше 9 млрд рублей.

Как помогают Минобороны и бюджет республики

К важной части работы и. о. министра относит и профилактику. Согласно отчету, за год сотрудники службы охватили беседами почти 190 тысяч домовладений, побывали с обходами у 11,5 тысячи одиноких пенсионеров, 4 тысяч многодетных семей и в 1 700 местах проживания «неблагополучных граждан».

Николай Суржко сообщил — с 2014 по 2023 год в Татарстане проходила реализация первого этапа республиканской госпрограммы по защите населения и территорий от ЧС. И за эту десятилетку из бюджета РТ было выделено 8 миллиардов 543 миллиона рублей на развитие и материально-техническое оснащение противопожарной службы. Еще 2 миллиарда на те же цели направили муниципалитеты. В частности, за счет этих средств были оборудованы и оснащены два новых подразделения огнеборцев под Казанью — в Шигалях и Царево, введены в эксплуатацию одна теплодымокамера и два здания пожарных депо. Отремонтированы еще 83 здания.

По данным Суржко, на социальных объектах с круглосуточным пребыванием людей в настоящее время не устранены почти три десятка нарушений в работе пожарной автоматики. скриншот realnoevremya.ru с сайта Госсовета РТ.

При этом за три последних года парк техники пополнили лишь четыре пожарных автомобиля и восемь легковушек.

Выручило Министерство обороны — передало Татарстану 32 единицы авторазливных станций, которые удалось переоснастить для нужд тушения огня.

В 2024-м стартовал второй этап республиканской программы, он продлится до 2027 года. Но план по финансированию — 2,9 млрд рублей — на сей раз предстоит выполнить лишь за счет республиканской казны.

Так, через три года в республике должны появиться 56 новых подразделений пожарно-спасательных сил — в первую очередь в тех населенных пунктах, где расположены те же дома престарелых, приюты и иные учреждения, в которых люди находятся круглосуточно.

Больше 20 объектов социальной сферы Татарстана на сегодняшний день не подключены к автоматической системе оповещения о пожарах — поэтому сработавший на месте сигнал пожарной сигнализации служит предупреждением лишь для находящихся в самом здании. А пожарных нужно вызывать вручную.

Ни один проблемный объект в докладе и. о. министра так и не назвал. Максим Платонов / realnoevremya.ru

При этом, по данным Суржко, на социальных объектах с круглосуточным пребыванием людей в настоящее время не устранены почти три десятка нарушений в работе пожарной автоматики, на 19 объектах не работает или не исправен звуковой сигнал, на 11 — используют сигнализацию, смонтированную больше 10 лет назад, на трех — есть проблемы с внутренним противопожарным водоснабжением, на пяти — неисправна проводка и электрооборудование. Ни один проблемный объект в докладе так и не был назван.

«Есть вопрос по местам массового пребывания людей»

После отчета докладчика атаковал вопросами депутат Ильдар Шамилов, председатель объединенной первичной профсоюзной организации ПАО «КАМАЗ» федерального профсоюза работников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения. Он отметил — проживая в Челнах, не раз наблюдал, как «отлично срабатывает система МЧС», но...

— Есть вопрос по местам массового пребывания людей и недавнему ЧП в Москве. Будут ли дальнейшие инициативы по ужесточению приемки тех материалов, из которых строятся такие объекты. Сгорают, как будто из соломы сделаны! — возмутился Шамилов, глядя на Суржко.

Константин Чанышев депутатскую инициативу поддерживать не стал. Плотникова Ирина / realnoevremya.ru

И. о. министра дал понять, что лучше на этот вопрос ответит его коллега — Константин Чанышев, замначальника ГУ МЧС России по РТ по противопожарной службе, также участвующий в заседании. Чанышев депутатскую инициативу поддерживать не стал. Он отметил: «все нормы есть, в том числе в федеральном законе», но «проблема состоит в том, что нормативами не определено, что и как должно быть сделано».

Замначальника регионального управления МЧС подчеркнул: «Самые серьезные проблемы возникают на объектах, приспособленных и переоборудованных при смене профиля из старых учреждений, предприятий. То, что строится вновь, нормативные нагрузки выдерживает».

Уже после заседания Константин Чанышев пояснил журналисту «Реального времени»: ярким примером сказанному является не история теракта с пожаром в подмосковном «Крокусе», а казанская трагедия в ТЦ «Адмирал» и погоревшая чуть ранее «Новая Тура». Он отметил: «Туру» строили по новым нормам и поэтому при пожаре конструкции здания вели себя так, как и предусмотрено — до определенного момента держали нагрузку и рушились только там, где горело. В переформатированном из заводского здания рынке «Адмирал» все было совсем не так — там на людей падали балки в местах, куда огонь даже не добрался...

Кадры пожара в ТЦ «Адмирал», 2015 год. скрин realnoevremya.ru с видео СКР

«Изначально строили под склады, потом стали переориентировать в кинотеатры. Может, надо ужесточать эти нормы, выходить с законодательной инициативой», — гнул свою линию профлидер-депутат. «Государственный пожарный надзор на сегодняшний день в рассмотрении проектов при приемке объектов в эксплуатацию не участвует. Только на оборонных предприятиях сейчас особый пожарный надзор вводится», — констатировал Чанышев.

Другие парламентарии идею Шамилова не поддержали.

Заметим, ранее глава МЧС РФ Александр Куренков заявил, что автоматическая система противопожарной сигнализации и тушения в «Крокус Сити Холле» сработала штатно, однако справиться с огнем ни автоматика, ни привлеченные силы не смогли ввиду разлива террористами бензина и распространения огня на большой площади.