Татарстан вошел в топ-4 регионов по количеству открытых вакансий для ИТ-специалистов

Татарстан вошел в четверку регионов-лидеров по количеству вакансий для специалистов в сфере информационных технологий. Такие данные были получены в результате исследования, проведенного компанией «Технократия» и hh.ru.

В ходе исследования были проанализированы данные о рынке спроса и предложения за 2023 год и начало 2024 года. Согласно полученным результатам, количество открытых вакансий для IT-специалистов в России выросло на 20%: в 2022 году на hh.ru было открыто более 555 тысяч позиций, а в 2023 году — свыше 634 тысяч.

Особенно заметно увеличился спрос на системных аналитиков: при сравнении февраля 2023-го и февраля 2024 года количество открытых вакансий в этой области выросло на 117%. Наиболее востребованные программисты — Java-разработчики: компании открывают более 1,5 тысячи вакансий и ищут специалистов с опытом от 3 до 6 лет. Также в тройку самых популярных стеков в разработке входят PHP и Python.

Самыми активными нанимателями стали представители сферы «Информационные технологии»: каждый месяц они открывали более 10 тысяч вакансий. В топ-3 компаний по количеству открытых позиций вошли Сбер, «Тинькофф» и «Иннотех».

Исследование проводилось с января 2023 по февраль 2024 года в России. Рынок вакансий изучали при помощи запросов к API hh.ru: поиск вели по ключевым словам, указанным в вакансиях. Для изучения был определен ограниченный список стеков и производственных направлений в ИТ. Часть статистических данных была предоставлена hh.ru напрямую.

Напомним, 20—21 апреля в Иннополисе пройдет Merge — IT-событие, которое объединит представителей различных сфер IT на одной площадке. Площадкой конференции станет Университет Иннополис. Более 2 000 разработчиков, маркетологов, digital-дизайнеров, менеджеров, HR-специалистов со всей России встретятся, чтобы обсудить актуальные тренды в мире IT и поделиться успешными кейсами.

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Разиль Самигуллин