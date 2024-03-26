Ватерполисты «КОС-Синтез-УОР» сыграют с командой Республики Беларусь в серии матчей за 7-е место

Фото: предоставлено realnoevremya.ru командой КОС-СИНТЕЗ-УОР

В серии игр за 7-е место в рамках чемпионата России по водному поло команда «КОС-Синтез-УОР» встретится со сборной Республики Беларусь. Первый матч состоится 29 марта в Казани, ответный — через неделю в Минске.

Серия продлится до двух побед одной из команд. По регламенту чемпионата, в случае необходимости, решающий третий матч состоится на территории заводчан.

Для сборной Республики Беларусь «КОС-Синтез-УОР» — серьезный соперник. Несмотря на то, что по ходу чемпионата казанские ватерполисты трижды обыгрывали белорусские команды в основное время, сборная Республики Беларусь смогла победить лишь однажды.

По итогам регулярного сезона «КОС-Синтез-УОР» занял 7-е место. В заключительном 18-м туре, проходившем в Москве, подопечные Николая Шепелева имели все шансы на положительный результат, отлично отыграв половину каждого из двух гостевых матчей против МК СШОР ВОСТОК. К сожалению, во второй половине наши ребята смотрелись слабее соперника, и потому итог не порадовал. Так «Штурм-2002» удержался на 6-м месте, имея всего на одно очко больше, а «КОС-Синтез-УОР» остался при своем седьмом.

Обе команды имеют разную, но по-своему мощную мотивацию на победу. Особое значение в этом противостоянии будет иметь старт — первый поединок, в котором возможности заводчан выглядят более предпочтительно.

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Разиль Самигуллин