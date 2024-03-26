Более 8 тысяч детей отдохнут в пришкольных лагерях Казани

Свыше 8 тыс. школьников из Казани смогут провести каникулы в пришкольных лагерях, которые откроются в 160 образовательных учреждениях города. Главной темой смен станет «Семья и Родина — едины».

Лагеря будут работать с 9:00 до 15:00. Для удобства родителей в лагерях организуют дежурные группы с 8:00 до 9:00 и с 15:00 до 16:00, сообщает управление образования исполкома Казани.

Для детей запланированы разнообразные мероприятия. Праздничная линейка ознаменует открытие лагерей, а затем ребят ждут увлекательные квесты, конкурсы и тематические фильмы. Кроме того, дети смогут посетить театры, музеи и выставки. Также будут организованы мастер-классы. Ранее министр молодежи Татарстана принял участие в подведении итогов программы модернизации детских лагерей.

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Разиль Самигуллин