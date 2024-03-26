Более 17 тысяч детей и подростков из Татарстана отдохнут в оздоровительных лагерях

Весенние каникулы для более чем 17 тысяч татарстанских детей и подростков пройдут в детских оздоровительных лагерях. Об этом сообщает Минмолодежи Татарстана. Среди отдыхающих будет 829 детей, чьи родители были мобилизованы.

Уже начали работу пришкольные и загородные лагеря. Совместно с коллегами из Министерства образования и науки Татарстана планируется открыть 280 организаций отдыха.

Особое внимание уделяется безопасности детского отдыха. По словам представителей министерства, ребята смогут провести интересные и полезные каникулы, способствующие их развитию. Также свыше 8 тыс. школьников из Казани смогут провести каникулы в пришкольных лагерях, которые откроются в 160 образовательных учреждениях города.

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Разиль Самигуллин