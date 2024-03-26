К концу 2024 года в России ожидается подорожание яиц на 10%

Фото: Олег Тихонов

Экономист Вячеслав Чеглов предсказывает рост цен на куриные яйца на 10%. По мнению доктора экономических наук и профессора базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова, этот показатель будет соответствовать уровню инфляции.

Чеглов прокомментировал сообщения о снижении производства яиц в России и рассказал «Газете.ru», что не считает это падением.

— Производство яиц пока еще не так консолидировано, как производство мяса курицы, поэтому риски меньше, — отметил экономист.

Из прогноза эксперта следует, что объем производства яиц в прошлом году рос. Однако затем произошел резкий рост цен, который вызвал сокращение спроса на продукт. Благодаря импорту на российском рынке появились зарубежные яйца, и спрос на них восстановился. С учетом импортных объемов отечественные производители корректируют свои, пояснил Чеглов.

Эксперт добавил, что под Пасху поставщики нарастят производство, а затем снова снизят его. Многое будет зависеть от возможностей импорта, так как яйца — товар со сроком годности и про запас их не произведешь.

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