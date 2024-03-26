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Объем рынка рекламы Казани в 2023 году составил 4,7 млрд рублей

14:29, 26.03.2024

Рабочая группа экспертов Ассоциации коммуникационных агентств России представила отчет о развитии рекламного рынка за 2023 год. Казань заняла 6-е место среди крупнейших региональных рынков рекламы в стране.

Общий объем рынка маркетинговых коммуникаций в России вырос на треть и достиг 1,7 трлн рублей, а объем рекламы увеличился на 30% и составил 731 млрд рублей. Динамика казанского рекламного рынка выросла на 33% к показателям предыдущего года, а общий объем составил 4,7 млрд рублей.

Наиболее популярными видами размещения рекламы стали интернет-сервисы — 2,3 млрд рублей, и наружная реклама — 1,4 млрд рублей. Объемы видео- и аудиорекламы составили 735 млн и 210 млн рублей соответственно.

Согласно отчету АКАР, в топ-5 по объему рекламных рынков в 2023 году вошли города: Санкт-Петербург с общей суммой 21,4 млрд рублей, Нижний Новгород — 6,6 млрд, Екатеринбург — 5,9 млрд, Краснодар — 5,2 млрд, Новосибирск — 4,9 миллиарда.

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Анастасия Фартыгина
Бизнес Татарстан
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