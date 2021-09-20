Помощь брату и дискредитация власти: за что судят экс-главу Тукаевского исполкома

СК оценил злоупотребления Ленара Авзалова в банке и на муниципальной службе в 4,4 млн рублей, он твердит о невиновности

В Тукаевский райсуд Татарстана поступило дело отставного муниципального чиновника и банкира Ленара Авзалова. Его обвиняют в злоупотреблениях властью на постах руководителя исполкома Тукаевского района и управляющего допофисом «Россельхозбанка». На старте следствия Авзалова заковали в наручники, на финише освободили под подписку. Вину он не признал, обвиняя силовиков в фантазиях. О невозвратных кредитах брата обвиняемого, «бесхозной» бане в водоохранной зоне и откровениях тукаевского поставщика услуг на 165 млн рублей — в материале «Реального времени».

Как задерживали и освобождали VIP-чиновника



Старт процесса над бывшим тукаевским сити-менеджером пока не назначен. Его дело поступило в Тукаевский райсуд 14 сентября. Его приняла к производству судья Олеся Зверева, которая до 2017 года работала секретарем Квалифколлегии судей Татарстана.

Как утверждают источники «Реального времени», в один день с материалами по Авзалову в тот же суд поступило тесно связанное с ними дело в отношении суперпоставщика тукаевского бюджета Мусанифа Ханова, директора и владельца ООО «Тукай Тепло-Газ», но судить его будут отдельно.

В июле 2020-го муниципального лидера заподозрили в превышении полномочий и бюджетной афере в сговоре с коммерсантом. Обоих задержали, но Авзалова Тукаевский райсуд отправил под стражу, а Ханова под домашний арест. Впрочем, уже через неделю Верховный суд РТ отпустил чиновника из СИЗО под замок, а в ноябре того же года Набережночелнинский суд отказался продлевать домашний арест Авзалову — избрал запрет определенных действий. Новая мера пресечения продержалась несколько месяцев — в мае 2021-го Верховный суд РТ признал незаконным очередное продление запрета, и с июня обвиняемому экс-главе исполкома избрали подписку о невыезде. Такая же мера пресечения сейчас у бизнесмена Ханова.

Начинали расследование дела в Мензелинском межрайонном следственном отделе, а заканчивали в Казани — в 4-м отделе по особо важным делам Следкома по РТ. Фото: Максим Платонов

Мошенничество обоим больше не предъявляют. 41-летнего Ленара Авзалова обвиняют в злоупотреблениях полномочиями в коммерческой организации (ч. 1 ст. 201 УК РФ) и должностными полномочиями в исполкоме (ч. 1 ст. 285 УК РФ). 54-летнему Мусанифу Ханову также инкриминируют эпизод по ч. 1 ст. 201 УК. Вину оба не признают.

Под арестом — Hyundai Creta предпринимателя, Hyundai VF и участок 0,13 га отставного чиновника, а также его доли в двух жилых домах (86 и 165 кв. м) на родине — в Муслюмовском районе. С сентября 2020-го Авзалов числится безработным.

Начинали расследование дела в Мензелинском межрайонном следственном отделе, а заканчивали в Казани — в 4-м отделе по особо важным делам Следкома по РТ, известном делами против банкиров, двух заместителей главы МЧС и бывшего руководителя Приволжского управления Ростехнадзора.

Эпизод 1. «Вопреки интересам «Россельхозбанка»

Общий ущерб от злоупотреблений Следком оценил в 4,4 млн рублей. Однако гражданские иски по делу не заявлены.

Первым потерпевшим признали «Россельхозбанк», в котором обвиняемый Ленар Авзалов отработал управляющим дополнительным офисом в Муслюмово 8 лет — в 2007—2015 годах.

Именно в этом банке в 2009-м получил кредит на 20 млн рублей старший брат управляющего Нияз Авзалов, учредитель ИП и совладелец сельхозпотребкооператива «Золотая нива». Сейчас эти компании ликвидированы, причем на ИП повисли долги в 77 млн рублей. Брат экс-управляющего в 2018-м признан банкротом, но в данный момент рулит семейным ООО «Строймелиосервис» — на его счету семь госконтрактов на 17 млн рублей по строительству водных сооружений для Минсельхозпрода и администрации Муслюмовского района.

Первым потерпевшим признали «Россельхозбанк», в котором обвиняемый Ленар Авзалов отработал управляющим дополнительным офисом в Муслюмово 8 лет. Фото rshb.ru

Но вернемся к кредитам и процитируем версию силовиков, согласно утвержденному зампрокурора Татарстана обвинению: в конце февраля — начале марта 2013 года у Ленара Авзалова возник умысел использования полномочий в «Россельхозбанке» «вопреки интересам банка», но «в целях оказания брату содействия в устранении негативных последствий в виде реальной возможности утраты права собственности на залоговое имущество». За нарушение обязательств по погашению кредита банк намеревался забрать и пустить с торгов овчарник 1 354 кв. м и зерносклад 672 кв. м Нияза Авзалова в селе Митряево Муслюмовского района Татарстана.

14 марта 2013-го младший брат должника представил в территориальный отдел Росреестра от лица банка два заявления о снятии обременений с «братского» залога. В результате старший смог реализовать имущество третьим лицам, а обязательства по кредитному договору на 20 млн так и остались неисполненными.

Ущерб от утраты залогов банк и следователи оценили в 2 млн 480 тысяч рублей. Примечательно, что претензии «Россельхозбанка» (РСБ) были предъявлены лишь после его ареста — на тот момент со времени его ухода из банка прошло почти 5 лет. И минуло 7 лет со дня первой продажи склада с овчарником.

Позиция РСБ — решение по залогу Авзалов принимать был не вправе, это прерогатива кредитного комитета, а данный вопрос на его заседание даже не выносился. Зато в кредитном деле банкиры обнаружили фальсификацию документов — неоднократные акты проверок залогового имущества Нияза Авзалова с резолюцией о полной сохранности залога. Копий представленных в Росреестр заявлений о снятии обременения там не оказалось.

Позиция бывшего банкира — ничего преступного не совершал и никаких личных решений по кредиту брата не принимал. Фото: chelny-biz.ru

Экс-банкир объяснил неоплату кредита 20 млн — неурожай и авария

Если бы банк обратился к силовикам вовремя, то по эпизоду злоупотребления Авзалову бы грозило до 4 лет колонии. А ныне шестилетний срок давности за преступление средней тяжести уже истек. И следователи не прекратили его лишь потому, что сам обвиняемый был против.

Позиция бывшего банкира — ничего преступного не совершал и никаких личных решений по кредиту брата не принимал. По его версии, по вопросу с освобождением залогов проводились совещания в Казани с участием главы регионального филиала, а он лишь выполнял указание начальства.

«Снятие обременения было правомерным и не могло причинить ущерб «Россельхозбанку», настаивал на следствии Ленар Авзалов. И приводил целый ряд аргументов:

средства от продажи склада и овчарника планировалось направить на выплату текущей задолженности по кредиту, что и было сделано,

всего в залог по кредиту брата передавалось 26 объектов недвижимости и стоимости оставшегося имущества было достаточно для обеспечения кредита,

две трети основного долга к моменту снятия залога было погашено.

В татарстанском филиале «Россельхозбанка» не нашлось ни одного документа, подтверждающего слова обвиняемого о том, что вопрос с залогом обсуждался на высоком уровне. Опровергла эту информацию и глава филиала Ляля Кудерметова, получившая статус свидетеля в этом деле.

При этом, как отмечают источники «Реального времени», на допросе у следователя Авзалов не смог пояснить ни обстоятельства обращения в Росреестр с заявлениями, ни причину внесения в последующие акты проверок информации об уже проданном имуществе. Зато твердо заявил: кредит брат не вернул потому, что временно утратил возможность работать — после аварии, и ввиду неблагоприятных погодных условий, обернувшихся неурожаем.

В 2018 году правительство РТ выделило Тукаевскому муниципалитету на условиях софинансирования 7,9 млн рублей — на благоустройство. Фото: sadovyexpert.ru

Эпизод 2. Главам сельсоветов навязали «липовые» договоры

Статус потерпевших по второму эпизоду получили 17 сельских поселений Тукаевского района. Их общий ущерб оценен в 1 млн 609 тысяч рублей. Эти средства в конце 2018 года были перечислены в адрес ООО «Тукай Тепло-Газ» — на оплату услуг по обрезке и побелке деревьев в указанных сельских поселениях. А после возбуждения дела директор данного ООО Ханов инициировал обратное перечисление, чем полностью погасил ущерб по эпизоду. Поскольку признал — в действительности, данные работы «Тепло-Газ» не выполнял.

Силовиками установлено — в 2018 году правительство РТ выделило Тукаевскому муниципалитету на условиях софинансирования 7,9 млн рублей — на благоустройство. Из них 1,6 млн рублей предназначались поселениям. Однако у районного бюджета на тот момент имелся долг перед предприятием Ханова по совсем другим работам и закрыть его решили деньгами местной власти.

По версии следствия, глава Тукаевского исполкома «умышленно, из иной личной заинтересованности, побуждений карьеризма и желания скрыть имеющиеся недостатки в работе руководителя ИК МО «Тукаевский» <...> распорядился произвести оплату ООО «Тукай Тепло-Газ» путем использования фиктивных документов за якобы выполненные работы».

Авзалов сначала лично поручил Ханову подготовить липовые договоры и акты, а затем убедил глав сельских поселений подписать эти документы, полагают в Следкоме. И усматривают в данных действиях не только материальный ущерб местных бюджетов. Согласно обвинению, чиновник «дискредитировал авторитет органов муниципальной власти и подорвал репутацию муниципального служащего в глазах граждан». Ведь в действительности, работы по побелке и обрезке деревьев выполняли с апреля до июня 2018 года на общественных началах бюджетники сельских поселений, включая воспитателей детсадов, учителей, почтальонов, фельдшеров и аппарат исполкома. Причем на безвозмездных началах.

Главы поселений объясняли — указание выполнить эти работы по весне дал лично глава Тукаевского района Фаил Камаев. Фото: chelny-izvest.ru

На следствии главы поселений объясняли — указание выполнить эти работы по весне дал лично глава Тукаевского района Фаил Камаев. Причем никаким финансированием указание не подкреплялось, даже обещаний таких не было. Именно поэтому ряд руководителей вспоминали на следствии, как были возмущены, когда в конце ноября 2018-го на семинаре в селе Иштиряково глава исполкома района Ленар Авзалов потребовал от них подписать акты о выполнении тех же работ летом хановским «Тепло-Газом».

Заметим, далеко не все главы поселений дали показания против Авзалова. Некоторые поначалу, напротив, попытались заявить — деньги фирма Ханова получила за дело. Другие ссылались на то, что не помнят обстоятельств подписания тех самых договоров. Зато третьи припомнили даже тот факт, что на семинар в Иштиряково их заранее просили захватить печати исполкомов поселений, предупреждая, что нужно будет подписать некие документы. Позже следователи установили — сообщение о печатях ушло с официального почтового адреса орготдела Тукаевского исполкома.

Главы же признались — выполнили незаконное распоряжение, поскольку находились в подчинении Авзалова — в первую очередь по части финансов. Своими средствами поселения не располагали, а потому каждую копейку из полученных сверху субвенций и субсидий согласовали на уровне районных властей. Куда реально направят средства — представителям МСУ не сказали. В СК они свидетельствовали — после возмущений Авзалов обещал, что «Тепло-Газ» отработает в поселениях в последующие годы. Но этого не произошло.

Как Ханов построил «бесхозную» баню

По данным «Реального времени», в ходе следствия сотрудники полиции и Следкома проверяли народную версию — якобы деньги поселений ушли на оплату спецпостройки для Сабантуя — банного комплекса на берегу пруда в полутора километрах от деревни Зиканни Куль и села Кзыл Байрак, недалеко от районного майдана для праздника. Временные сторожа данного комплекса в 2020-м рассказывали силовикам — охраняют «объект районной администрации», но гости тут бывают редко. При этом территория огорожена забором и на дверях висит замок.

Председатель ПИЗО Тукаевского района муниципальную принадлежность бани отрицал. Заявлял, что сам обнаружил эту постройку в ноябре 2019-го и до сих пор установить ее собственника «не представилось возможным». При этом выяснилось, что отработанную процедуру поиска хозяина и ликвидации самовольной постройки, никто не запускал. Не было заявлений ни в полицию, ни в суд.

По версии Ханова, 1,6 млн рублей в 2018 году от сельских поселений в действительности поступили за иные работы 2017—2018 гг. в районе. Фото: chelny-biz.ru

По данным «Реального времени», обвиняемый Мусаниф Ханов подтвердил — баня строилась на средства его компании. Но не в 2018-м, а годом позже. С его слов, поручение построить баню ему давали «в ходе общего собрания спонсоров Сабантуя», частичную оплату он рассчитывал получить через Фонд благотворительности района, но денег не было.

По версии Ханова, 1,6 млн рублей в 2018 году от сельских поселений в действительности поступили за иные работы 2017—2018 гг. в районе, в том числе замену бойлера и двух газовых котлов в здании и котельной исполкома района, монтаж оборудования в двух детсадах и прокладку теплотрассы к школе, а также покупку керамзитовых блоков для четырех поселений. Инициатором такого «зачета» путем фиктивных документов бизнесмен назвал главу исполкома. Напомнил — полученные средства уже вернул. Вину в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ) не признал.

Всего на счету фирмы Ханова — 340 госконтрактов общей стоимостью 165,2 млн рублей.

Авзалов по этому эпизоду также отрицает вину. Считает фантазией следователей указанную в обвинении «возможность негативных последствий» для глав поселений. По его мнению, никакой возможности повлиять на них не имел: «Это противоречит действующему законодательству, не допускающему такого влияния». Подчеркивает — полномочий по отношению к поселениям никогда не имел, а значит и злоупотребить ими не мог.

В ходе предварительного следствия обвиняемый заявлял ходатайство о прекращении его дела по двум эпизодам за отсутствием состава преступления.

Заметим, срок давности по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) по эпизоду с «газовой утечкой» бюджета истечет лишь в 2024 году.