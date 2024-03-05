Итоги дня: реновация фабрики Алафузова, даты саммита БРИКС и Сабантуя, рекорд биткоина
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 5 марта:
- Глава Минземимущества рассказал о пресечении земельных спекуляций в Татарстане. По мнению министра, перепродажа участков после перевода из категории сельхозназначения в земли промышленности стала легким заработком, что недопустимо.
- Бывшую фабрику казанского промышленника и купца Ивана Алафузова превратят «в насыщенный многофункциональный центр» с гостиницами, музеями, детскими и молодежными центрами, библиотекой, деловыми офисами и жилыми апартаментами.
- В Казани увеличат количество мест для проведения выездных торжественных церемоний среди туристов, создающих семьи. Такая мера необходима для популяризации города как места заключения браков среди представителей других городов.
- На пленарном заседании XII Всероссийского схода предпринимателей из татарских сел регионов РФ и Татарстана выступающие доказывали неоспоримость утверждения, что деревня — опора татарского народа.
- В Казани с подачи прокуратуры отменен штрафной приговор по коррупционному делу бывшего директора казанского учебного центра ФАС России и бывшего замглавы УФАС Марий Эл Булата Салимзянова.
- Биткоин превысил $69 тысяч.
- На проектно-изыскательские работы по капремонту дорог в двух районах Татарстана выделили 4,4 млн рублей.
- Здание таможни на ул. Короленко в Казани отремонтируют за 217 тыс. рублей.
- В казанском лицее №186 открылся первый школьный центр по триатлону.
- В России предложили ввести въездной сбор для иностранных граждан.
- В России обсуждают законопроект о социальных вкладах для малообеспеченных граждан.
- Саммит БРИКС пройдет в Казани 22—24 октября.
- В России планируют расширить список детских товаров, которые облагаются НДС по ставке 10%.
- Рустам Минниханов встретился с главой турецкого холдинга «Джошкуноз».
- В учебные программы школ и вузов Казани введут уроки семьеведения.
- В Казани отремонтируют канализационный коллектор на Ямашева за 23,3 млн рублей.
- В Альметьевске разработали программу развития малого и среднего бизнеса в районе.
- В Казани телебашня РТРС в Международный женский день включит праздничную подсветку.
- В январе 2024 года в Татарстане объем выданных ипотечных кредитов сократился на 63,7% по сравнению с декабрем.
- Рустам Минниханов встретится с послами стран-членов ОИС.
- Рустам Минниханов утвердил даты празднования Сабантуя в 2024 году.
- В Казани наблюдаются самые низкие цены на роллы среди городов Татарстана.
- Федеральная антимонопольная служба выявила 4 353 нарушения Закона о рекламе в 2023 году.
- Телефоны и смарт-часы попали в топ самых популярных подарков на 8 Марта в Татарстане.
- Делегация Мажилиса парламента Казахстана посетила технополис «Химград» в РТ.
- По проекту «Безопасные качественные дороги» в 2024 году обновят свыше 1,9 тыс. км дорог к медучреждениям.
- Пользователи «Тинькофф Банка» пожаловались на сбои в работе приложения.
- Продажи электроники в Татарстане перед 8 Марта выросли на 37%.
- В январе 2024-го портфель потребительских кредитов вырос на 3,5 млрд рублей.
- Пользователи Telegram пожаловались на сбои в работе мессенджера.
- В Казани пройдет международный круглый стол о кинопроизводстве.
Ключевые события 741-го дня специальной военной операции на Украине:
- На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 60-й механизированной, 25-й воздушно-десантной, 68-й пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка, Терны Донецкой Народной Республики и Свердловка Луганской Народной Республики.
- Кроме того, в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области отразили пять атак подразделений 41-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ.
- Потери противника составили до 35 военнослужащих и четыре автомобиля.
- В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, орудие «Мста-Б», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также боевая машина РСЗО «Град».
- На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск, ведя активные боевые действия, заняли более выгодные рубежи по переднему краю и нанесли поражение формированиям 81-й аэромобильной, 22-й, 33-й, 42-й механизированных, 92-й штурмовой бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новомихайловка, Победа, Белогоровка, Новое и Курдюмовка Донецкой Народной Республики.
- Кроме того, отражены две контратаки противника в районах населенных пунктов Клещеевка и Красногоровка Донецкой Народной Республики.
- ВСУ потеряли до 300 военнослужащих, два танка, два бронетранспортера и три автомобиля.
- В ходе контрбатарейной борьбы в течение суток поражены: гаубица М198 производства США, два орудия Д-20, гаубица «Мста-Б», две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», гаубица Д-30, а также боевая машина РСЗО «Град».
- На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» в результате слаженных действий продолжили занимать более выгодные рубежи и позиции.
- В течение суток нанесено огневое поражение живой силе и технике 24-й, 31-й, 47-й, 61-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Нетайлово, Новоселовка Первая и Торецк Донецкой Народной Республики.
- Также отражены три атаки подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Кирово, Бердычи и Шумы, а также десять контратак в районах населенных пунктов Тоненькое, Первомайское и Орловка Донецкой Народной Республики.
- Противник потерял до 500 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе: БМП Bradley и бронетранспортер М113 производства США, четыре автомобиля, а также гаубицу Д-30.
- На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике 102-й и 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Водяное Донецкой Народной Республики и Малиновка Запорожской области.
- Потери ВСУ составили до 230 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, гаубица «Мста-Б», а также боевая машина зенитного ракетного комплекса Stormer производства Великобритании.
- На Херсонском направлении подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 117-й механизированной бригады, 38-й бригады морской пехоты, 121-й бригады теробороны и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Садовое, Михайловка Херсонской области и Малая Токмачка Запорожской области.
- В районе населенного пункта Работино Запорожской области отражена атака штурмовой группы 118-й механизированной бригады ВСУ.
- Потери противника составили до 25 военнослужащих, три автомобиля.
- Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены: пусковые установки зенитных ракетных комплексов С-300 в районе населенного пункта Маяки Донецкой Народной Республики и «Бук» в районе населенного пункта Воздвиженка Донецкой Народной Республики, пункт управления БПЛА в районе населенного пункта Новокалиново Донецкой Народной Республики, а также живая сила и военная техника ВСУ в 104 районах.
- Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Любомировка Николаевской области сбит истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины.
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Нафиса МиннехузинаОбщество
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