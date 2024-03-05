Рустам Минниханов: «Наша основа — деревни. А основа этих деревень — предприниматели»

Двенадцатый сход сельских предпринимателей совместил дискуссию, пленарку, концерт и поездку в районы

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

На пленарном заседании XII Всероссийского схода предпринимателей из татарских сел регионов РФ и Татарстана выступающие доказывали неоспоримость утверждения, что деревня — опора татарского народа. А участники выставки-ярмарки демонстрировали, что основой товарообмена остается колбаса. Вечером делегатов ждет концерт, а завтра — поездка в Кукмор.



Герои России и приглашение на никах

Раис Республики Рустам Минниханов провел на ярмарке около получаса — под нее отвели внушительный зал, в котором выстроилось 60 продавцов. Как поясняли организаторы, попасть в их число мог любой желающий, списки закрыли в январе. Главным критерием называли качество.

Пленарка началась с выступления Фаиля Бердиева из села Осыпной Бугор Приволжского района Астраханской области. Его сын был молодежным активистом, одним из первых в Астрахани ушел на фронт. После ранения вернулся в зону СВО, погиб 1 августа 2023 года. Стараниями однополчан получил звание Героя Российской Федерации посмертно. Бердиев почти каждый день ходит на его могилу.

— Сына сейчас нет, поэтому скажу за него, — закончил отец. — Служу России, слава ВДВ!

В целом сельских сход — это рассказ о том, как благостно живут некоторые из сотен татарских сел. Почти все выступающие говорят по-татарски, так что в ходе пленарки можно услышать множество разных говоров. К примеру, житель станицы Гребенская Шелковского района Муслим Хайбуллин рассказывал, что у них стоят три мечети, причем одна из них — татарская. Ну а всем необходимым его общество обеспечивают благодаря вниманию Рамзана Кадырова. А Эльвира Халимова из Удмуртии, семейному предприятию которой исполнилось 30 лет (800 гектаров земли, более 500 голов крупного рогатого скота), благодарила за программу Всемирного конгресса татар «Шәжәрә», с помощью которой узнала о потерянных в 1930-е годы родственниках, составила родословную, выпустив об этом книгу.

Без танцев не обошлось. realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Закрывал первую часть Наиль Шаипов из Пензенской области, приехавший на сход со всей семьей. Рассказав о своих достижениях, он объявил, что уже 8 марта ждет никаха со своей невестой. И пригласил Минниханова на торжественное событие.

— Наиль меня позвал на никах. Он может обрести жену, а я могу жену потерять, — начал свое выступление с шутки Раис Татарстана, пообещав в будущем при случае заглянуть и поздравить молодых. — Наша основа — деревни. И если мы их потеряем… Около 4 200 татарских деревень у нас. А основа этих деревень — предприниматели. Это вы. Здесь нет тех, кто живет за счет государства. Работают на себя, дают работу другим. На выставке мы увидели, что такую вкусную продукцию ни в одной стране мира не производят. Спасибо вам.

Сервелат, тальянка, папаха

Выставка открывалась с промостенда Института татарской энциклопедии, который рекламировал сайт «Татарика». Впрочем, около трети, если не больше, пространства занимала мясная продукция — казы, сервелат, салями и тому подобное. В перерыве практически все из 800 делегатов из 44 регионов России и пяти зарубежных стран поспешили к лавкам — наибольший ажиотаж наблюдался у прилавков мордовских производителей. Без пакета, нагруженного подарками, не уходил никто. К примеру, можно было увидеть, как руководитель Татарской национально-культурной автономии Фарит Фарисов выторговывает себе скидку, а уполномоченный по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев обменивается телефонами со всеми желающими.

Впрочем, были и другие занятные товары. Одни интересовались астраханским арбузным медом. Другие — «эликсирами молодости», конопляным маслом и безалкогольными напитками. Третьи поражались возможностью превращения камыша в топливо. Мастер Айрат Харисов демонстрировал тальянки — делает он их на заказ, так что певец Ильяс Халиков, поиграв на образцах и выдав: «Это же удовольствие!», сразу взял номер.

К столу с папахами, зимними шапками к Рустаму Шавалееву подходит более опытный коллега. Рустам переехал в Казань из Казахстана, у него семейное производство — помогают племянница и мама.

— А вы этот шов как делаете? — приносит сосед свою тюбетейку.

— Мы вручную шьем, нет у нас денег на машинку.

И вручают визитку, напечатанную на обычной бумаге.



На сход приехало 800 человек. realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Кто они, герои



Неподалеку Ринат Исламов и Зульфат Зарипов занимаются несколькими делами сразу. Продают деревянную сборную карту Татарстана. И рассказывают про проект «Нурлы ислам», в рамках которого занимаются на волонтерских началах световым оформлением мечетей. Зарипов рассказывает, что сейчас они собирают историческую информацию по мечетям не только республики, но и Нижегородской области, Осетии… Материалы они пока размещают в мессенджерах, планируют сделать сайт.

К слову, не менее четверти участников схода — молодежь. Их мысли внезапно озвучивает председатель Всемирной общественной организации татарских женщин «Ак калфак» Кадрия Идрисова:

— Мы часто работаем с молодежью и спрашиваем: кто для вас герой? Озвучивают героев XIX и XX века, но никто не говорит о XXI веке...

Рядом Камский институт искусства и дизайна занимается нелегким делом продажи полиграфии, среди которой выделяется набор выкроек для тамбурной вышивки… В результате некоторые продавцы успешно реализуют более половины продукции.



А после обеда организаторы будущего Всероссийского сельского сабантуя из Бардымского района Пермского края спонтанно устраивают в фойе «пятачок» — расчехляют баяны и начинают петь и играть — сначала «Казан кичләре» («Казанские вечера»), а потом — пляски под такмак. Никто этого не планировал, но и останавливать веселье никто не собирается...