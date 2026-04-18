Эльмира Булатова: «Артисты «кочуют» из цирка в цирк, в каждом работают по несколько месяцев»

По данным Минкульта России, в стране насчитывается 62 цирка. Больше всего таких учреждений — в Москве, в остальных регионах работает, как правило, один цирк

Сегодня, 18 апреля, отмечается Международный день цирка. Данный праздник посвящен всем создателям представлений на цирковой арене. О том, сколько в России насчитывается таких культурных объектов, от каких факторов зависит успех шоу и бизнеса, почему цирки часто приглашают артистов из других регионов и стран и каков размер заработка выступающих, — в материале «Реального времени».

Заполняемость залов достигла 76%

В России по итогам 2025 года представления Росгосцирка посетили более 2,6 млн человек, а количество представлений превысило 2,5 тысячи. Более того, заполняемость залов достигла 76%. Это на треть больше, чем пять лет назад. Такую статистику озвучили в Росгосцирке, чья система включает в себя 43 цирка в разных городах страны (36 стационарных, 2 стационарных летних и 5 цирков-шапито).

Кроме того, как показал опрос ВЦИОМ, проведенный в 2025 году, 8 из 10 россиян считают цирк неотъемлемой частью национального наследия. Такие результаты исследования подчеркивают значимость этого необыкновенного искусства для людей всех возрастов, отмечали аналитики.

— Для Росгосцирка уходящий год стал годом амбициозных целей и не менее значимых достижений. Уверен, что в 2026 году компания сможет достичь еще больших успехов и порадовать зрителей новыми яркими и запоминающимися представлениями. Российская государственная цирковая компания как флагман циркового искусства страны продолжит уделять особое внимание вопросам социальной поддержки зрителей разных категорий, популяризации циркового искусства среди детей и молодежи, а также сохранению и развитию традиций российского цирка, — отмечал гендиректор Росгосцирка Сергей Беляков.

В целом же в России насчитывается 62 цирка в 42 субъектах страны. Больше всего таких учреждений сосредоточено в Москве (7), Краснодарском крае (4), Санкт-Петербурге (3) и Ставропольском крае (3). Еще по два «места зрелищ» есть в Астраханской, Ростовской, Саратовской, Кемеровской и Челябинской областях, а также в Приморском крае. В остальных 32 регионах, включая Татарстан, работает лишь по одному цирку, следует из данных российского Минкульта.

«Должен быть соблюден жанровый баланс»

Успех цирковой программы зависит от баланса между качеством программы, грамотным управлением, сезонности, а также умением адаптироваться к запросам аудитории. Также важны такие составляющие, как средняя заполняемость зала, оптимально 70–80%, средний чек и доходы от сопутствующих услуг, в частности буфета. Об этом «Реальному времени» сообщила гендиректор Казанского цирка Эльмира Булатова.



— Для нас, в Казанском цирке, это в первую очередь качество программ, которые мы делаем. Все должно быть учтено. Это и правильный, сбалансированный подбор и уникальность цирковых номеров в программе — они должны быть зрелищными, с яркими, захватывающими дух трюками, интересными для зрителей. Важны опытность и регалии артистов — у нас в каждой программе обязательно есть звезды, лауреаты международных конкурсов и фестивалей, заслуженные артисты и так далее. Должен быть соблюден жанровый баланс: акробатика, «воздушные номера», эквилибристика, жонглирование, клоунада и номера с животными, — сказала изданию гендиректор.

Большое значение в успехе, по ее словам, имеет режиссерская работа и труд хореографа. Именно режиссер выстраивает сюжет, структуру программы, динамику, эмоциональные волны, а хореограф придумывает и воплощает с цирковым балетом красивые «подводки» к номерам — это все работает на красоту и зрелищность программы.

— Очень важно в данном вопросе и техническое оснащение: свет, звук, спецэффекты — все повышает зрелищность и привлекает зрителей. Имеет значение и визуальная составляющая — красочные оригинальные костюмы и декорации, а также музыка. В последнем важны и авторские композиции, и уникальные аранжировки, и работа оркестра. К слову, Казанский цирк — один из немногих в стране, в котором до сих пор сохранился и играет во время представлений живой оркестр, — отметила Булатова.

Что касается сезонности, то пик посещаемости в цирках, как правило, приходится на зимние и летние каникулы, а также общегосударственные праздники и выходные.

При этом цирк несет и значительные расходы. Часть заработанного направляют на зарплаты и гонорары сотрудников, траты на коммунальные услуги, на содержание животных и логистику (приезд — отъезд — погрузка). Кроме того, часть доходов идет на рекламу и маркетинг.

— Важно правильное ценообразование и баланс: нужно сделать цены на билеты с адекватными расходам и одновременно доступными для всех. В Казанском цирке для этого существует большая система льгот и скидок, позволяющая многодетным, студентам, пенсионерам покупать билеты по комфортной цене, а дети до 5 лет вообще могут посещать представления бесплатно, — поделилась Эльмира Булатова.

«Привлечение артистов из других цирков — привычная практика для отрасли»

В целом, со слов Булатовой, цирковой бизнес устроен так же, как и любой проект из культурно-развлекательной сферы. В эту структуру входят артисты, технический и административный персонал, режиссеры, хореографы, художники-постановщики и художники по костюмам, декораторы и бутафоры.

Также «цирковая система» состоит из необходимой инфраструктуры. Так, в здании Казанского цирка есть два манежа: основной и репетиционный, подсобные помещения, помещения для животных, гримерки. Сюда же включено и техническое оснащение, например реквизит, свет, звук, работы по созданию костюмов и декораций к представлениям с рекламой и маркетингом. Причем последние два фактора необходимы для заполняемости зала.

— Еще одна важная составляющая — это система продаж, как онлайн, так и офлайн, через кассы. Как в любом другом развлекательном бизнесе, доходы зависят от продажи билетов и сопутствующих услуг: буфет, сувениры, продажа рекламы на мониторах и так далее, — сказала она.

Помимо этого, директор Казанского цирка обратила внимание на распространенность практики с приглашенными артистами.

— Привлечение артистов из других цирков, регионов и стран — это привычная и естественная практика для цирковой отрасли. Без этого цирковые программы стали бы очень однообразными и скучными. Традиционно артисты «кочуют» из цирка в цирк, в каждом работают по несколько месяцев, а потом едут со своим номером дальше — туда, куда их пригласят. И любой цирк, занимаясь подготовкой очередного нового шоу, стремится сделать его максимально разнообразным и пригласить интересных артистов, — поделилась Булатова.

По ее словам, в каждой программе Казанского цирка обязательно есть и штатные, и приглашенные артисты. Их гонорары зависят от многих факторов — от сложности номера, «статусности» выступающего, от жанра выступления и количества представлений. При этом, как правило, работа дрессировщиков хищников и клоунов традиционно оплачивается выше, чем у остальных артистов.

«У цирковых артистов среднего уровня доход достигает 50—70 тыс. рублей»

В России доход начинающих артистов цирка составляет от 20 до 40 тыс. рублей в месяц. Об этом «Реальному времени» сообщил HR-эксперт Гарри Мурадян.



— У цирковых артистов среднего уровня доход достигает 50—70 тыс. рублей, а у профессиональных, топовых заработок доходит до 100 тыс. и даже до 200 тыс. рублей. Например, в Большом Московском цирке в 2023 году средняя зарплата актеров фиксировалась на уровне 127 тыс. рублей, — сказал изданию эксперт.

При этом зарплаты цирковых артистов за последний год выросли всего на 13,5%. По словам Мурадяна, рост доходов оказался незначительным, поскольку размер повышения заработка даже «чуть-чуть не покрыл инфляцию».

