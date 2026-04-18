Булатова заявила, что артисты «кочуют» из цирка в цирк, работая в каждом по несколько месяцев

Напомним, что сегодня, 18 апреля, отмечается Международный день цирка

Привлечение артистов из других цирков, регионов и стран — это привычная и естественная практика для цирковой отрасли. Об этом «Реальному времени» сообщила гендиректор Казанского цирка Эльмира Булатова, подчеркнув, что без такой практики программы в цирке были бы очень однообразными и скучными.

— Традиционно артисты «кочуют» из цирка в цирк, в каждом работают по несколько месяцев, а потом едут со своим номером дальше — туда, куда их пригласят. И любой цирк, занимаясь подготовкой очередного нового шоу, стремится сделать его максимально разнообразным и пригласить интересных артистов, — сказала Булатова.

Напомним, что сегодня, 18 апреля, отмечается Международный день цирка. Данный праздник посвящен всем создателям представлений на цирковой арене. О том, сколько в России насчитывается таких культурных объектов, от каких факторов зависит успех шоу и бизнеса и каков размер заработка у цирковых артистов, — в материале «Реального времени».

Никита Егоров