КФУ вошел в тройку лидеров по числу бюджетных мест в вузах России

Сообщается, что университет предоставляет около 21 тысячи бюджетных мест для студентов

Фото: Ринат Назметдинов

Казанский федеральный университет вошел в тройку лидеров среди крупнейших российских вузов по числу бюджетных мест, заняв третье место в рейтинге, составленном РИА «Новости» по данным Министерства науки и высшего образования России.

Сообщается, что КФУ предоставляет около 21 тысячи бюджетных мест для студентов. Лидером рейтинга стал Уральский федеральный университет с 30 тысячами бюджетных мест, второе место занял Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, где обучение на бесплатной основе доступно для 23,5 тысячи человек.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В первую пятерку также вошли МГТУ им. Н.Э. Баумана и Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» — по 19,4 тысячи бюджетных мест у каждого. В десятку лучших вузов по этому показателю вошли Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Сибирский федеральный университет, Южный федеральный университет, Донской государственный технический университет и МИРЭА — Российский технологический университет, где количество бюджетных мест варьируется от 15,5 до 18,7 тысячи.

Напомним, что ранее казахстанский Nazarbayev University объявил о предоставлении квот для студентов из Татарстана.

Наталья Жирнова