В Татарстане машинист экскаватора обвиняется в гибели коллеги
Случайное касание курткой рычага управления привело к тому, что ковш экскаватора опустился на находившегося поблизости рабочего
Следственный комитет Татарстана завершил расследование уголовного дела против машиниста экскаватора. Мужчина обвиняется в нарушении правил безопасности при проведении строительных работ, что привело к смерти человека, сообщает пресс-служба ведомства.
Инцидент произошел 26 января 2026 года в Мамадышском районе. По данным следствия, во время выполнения работ обвиняемый допустил нахождение другого сотрудника рядом с экскаватором. При этом, покидая кабину, он оставил технику заведенной. В результате случайное касание курткой рычага управления привело к тому, что ковш экскаватора опустился на находившегося поблизости рабочего. От полученных травм пострадавший скончался на месте.
Следствие собрало достаточную доказательственную базу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
