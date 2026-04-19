В Татарстане машинист экскаватора обвиняется в гибели коллеги

Случайное касание курткой рычага управления привело к тому, что ковш экскаватора опустился на находившегося поблизости рабочего

Следственный комитет Татарстана завершил расследование уголовного дела против машиниста экскаватора. Мужчина обвиняется в нарушении правил безопасности при проведении строительных работ, что привело к смерти человека, сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел 26 января 2026 года в Мамадышском районе. По данным следствия, во время выполнения работ обвиняемый допустил нахождение другого сотрудника рядом с экскаватором. При этом, покидая кабину, он оставил технику заведенной. В результате случайное касание курткой рычага управления привело к тому, что ковш экскаватора опустился на находившегося поблизости рабочего. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Следствие собрало достаточную доказательственную базу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Наталья Жирнова