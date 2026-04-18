Названа зарплата артистов цирка в России

Размер дохода достигает 200 тыс. рублей

В России начинающие цирковые артисты зарабатывают 20—40 тыс. рублей в месяц. Такой размер заработка «Реальному времени» озвучил HR-эксперт Гарри Мурадян.

— У цирковых артистов среднего уровня доход достигает 50—70 тыс. рублей, а у профессиональных, топовых заработок доходит до 100 тыс. и даже до 200 тыс. рублей. Например, в Большом Московском цирке в 2023 году средняя зарплата актеров фиксировалась на уровне 127 тыс. рублей, — добавил Мурадян.



Он отметил, что за последний год доходы артистов цирка увеличились всего на 13,5%, что является незначительным показателем, так как размер повышения заработка даже «чуть-чуть не покрыл инфляцию».

Напомним, что сегодня, 18 апреля, отмечается Международный день цирка. Данный праздник посвящен всем создателям представлений на цирковой арене.

Никита Егоров