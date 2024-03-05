Свадебный туризм: площадки Казани будут рекламировать в других городах

Фото: Динар Фатыхов

Как сообщила сегодня начальник МКУ «Управление записи актов гражданского состояния исполнительного комитета муниципального образования г. Казани» Елена Студеникина, в Казани увеличат количество мест для проведения выездных торжественных церемоний среди туристов. Такая мера необходима для популяризации города как места заключения браков среди представителей других городов.

— Деятельность по разделу «Регистрация заключения браков» предусматривает реализацию комплекса мероприятий, направленных на создание семей и заключение браков. В том числе за счет привлечения будущих семейных пар из других регионов. Перед Управлением ЗАГС ставится задача развить и реализовать свадебный туризм, — рассказала Студеникина.



К площадкам выездной государственной регистрации заключения брака — Национальный музей РТ, Музей изобразительных искусств, Казанский кремль — присоединились отреставрированные Юнусовская площадь, сквер на ул. З. Султана и набережная озера Кабан. Также выездная регистрация браков в столице РТ разрешена в Казанской ратуше, Культурном центре «Московский», Горкинско-Ометьевском лесу и ЦПКиО им. Горького. скриншот realnoevremya.ru из видео "Пресс-конференция о мероприятиях, проводимых Управлением ЗАГС г. Казани в рамках Года семьи в России" с канала "Татар-информ"

Управление ЗАГС города Казани и Комитет по развитию туризма Казани будут развивать свадебный туризм через пропаганду и рекламу Центра семьи «Казан» и других площадок в других городах и регионах. Ранее в Кабмине РТ утвердили перечень учреждений культуры, в которых может проводиться выездная государственная регистрация заключения брака. К ним относятся Национальный музей РТ, Музей изобразительных искусств, Казанский кремль. Также выездная регистрация браков в столице РТ разрешена в Казанской ратуше, Культурном центре «Московский», Горкинско-Ометьевском лесу и ЦПКиО им. Горького.

— В этом году в связи с увеличением количества желающих зарегистрировать брак в Казани добавлена для выездной регистрации брака отреставрированная территория префектуры «Старый город». Это обновленная Юнусовская площадь, сквер на ул. З. Султана и набережная озера Кабан, — отметила Студеникина.

За 2023 год в органах ЗАГС Казани составили 52 931 актовую запись. Из них наибольшая доля приходится на рождение — 37% актов. 22% актов относится к заключению брака: 11 643 пары за 2023 год создали семьи.

Также в этом году для торжественной регистрации в летний период, помимо четверга, пятницы и субботы, открыли среду. В самый популярный месяц для регистрации браков — август — в качестве площадки для регистрации браков предложили бальный зал КЦ «Московский».

2024 год объявлен президентом РФ В. Путиным Годом семьи.



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Аделия Сафина