Сергей Миронов предложил не допускать к экзаменам тех школьников, которые занимаются буллингом
Сейчас в российском законодательстве нет четкого определения травли и соответствующих санкций
Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил с инициативой ужесточить меры против буллинга в школах. По его мнению, необходимо законодательно закрепить понятие травли и ввести систему наказаний для нарушителей, сообщает ТАСС.
Политик предложил радикальную меру: если школьник участвует в травле, его следует отстранить от сдачи государственных экзаменов. «Ваш ребенок занимается травлей — значит, не будет допущен к экзаменам», — подчеркнул Миронов.
Сейчас в российском законодательстве нет четкого определения травли и соответствующих санкций. В связи с этим партия готовит законопроект о противодействии буллингу. По словам Миронова, такая мера необходима, поскольку травля часто становится причиной серьезных происшествий — от нападений в школах до детских суицидов.
Ранее глава Нижнекамского района Радмир Беляев высказался о ситуации с детской преступностью: «Нижнекамск готов стать площадкой для внедрения новых подходов профилактики».
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».