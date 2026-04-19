Сергей Миронов предложил не допускать к экзаменам тех школьников, которые занимаются буллингом

Сейчас в российском законодательстве нет четкого определения травли и соответствующих санкций

Фото: Динар Фатыхов

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил с инициативой ужесточить меры против буллинга в школах. По его мнению, необходимо законодательно закрепить понятие травли и ввести систему наказаний для нарушителей, сообщает ТАСС.

Политик предложил радикальную меру: если школьник участвует в травле, его следует отстранить от сдачи государственных экзаменов. «Ваш ребенок занимается травлей — значит, не будет допущен к экзаменам», — подчеркнул Миронов.

Сейчас в российском законодательстве нет четкого определения травли и соответствующих санкций. В связи с этим партия готовит законопроект о противодействии буллингу. По словам Миронова, такая мера необходима, поскольку травля часто становится причиной серьезных происшествий — от нападений в школах до детских суицидов.

Ранее глава Нижнекамского района Радмир Беляев высказался о ситуации с детской преступностью: «Нижнекамск готов стать площадкой для внедрения новых подходов профилактики».

Наталья Жирнова