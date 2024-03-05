Рустам Минниханов встретится с послами стран-членов ОИС

Раис республики Татарстан Рустам Минниханов встретится с послами стран-членов ОИС. Мероприятие состоится в рамках работы Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», которую по поручению Владимира Путина возглавляет Рустам Минниханов.

В преддверии мероприятия Рустам Минниханов встретился с Королем Бахрейна в Манаме. Данная встреча была организована по приглашению наследного принца.

На встрече подняли темы сотрудничества. Король Хамад ибн Иса Аль Халифа отметил важность взаимодействия с Татарстаном в рамках международных отношений.

В ходе беседы были достигнуты договоренности по поставкам татарстанской продукции стандарта халяль в Бахрейн. Также раис республики пригласил девелоперов королевства принять участие в KazanForum, а также в выставках недвижимости с перспективой реализовать проекты на территории Татарстана.

Ранее сообщалось, что сегодня в Доме правительства РТ раис Республики Татарстан Рустам Минниханов провел встречу с председателем Совета директоров холдинга «Джошкуноз» госпожой Ойа Акташ.



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Разиль Самигуллин