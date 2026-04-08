«Казанский электромеханический завод» уволил 70% сотрудников

Завод, входящий в тройку самых крупных производителей автоподъемников в России, не выдержал высокой ставки ЦБ и конкуренции с Китаем

Один из крупнейших отечественных производителей автогидроподъемников — «Казанский электромеханический завод» оказался на грани краха. По словам руководства, в прошлом году мощности предприятия были загружены наполовину, в первом квартале текущего — на 30%. Значительное падение спроса на продукцию вынудило КЭМЗ пойти на неординарные меры — сократить штат сотрудников на 70%. В условиях общего спада промышленного производства примерно пятая часть предприятий России может не пережить этот год, считают эксперты, подробности — в материале «Реального времени».

КЭМЗ прощается с сотрудниками

С тяжелыми испытаниями на фоне снижения заказов столкнулся «Казанский электромеханический завод». Источник «Реального времени» сообщил, что ведущий российский производитель автогидроподъемников и пожарных автолестниц оказался на грани закрытия и с начала апреля рассчитал своих сотрудников.

Генеральный директор предприятия Алексей Алексеев, с которым удалось связаться нашему изданию, подтвердил эту информацию лишь отчасти. По его словам, завод действительно оказался в непростой ситуации, но пока продолжает работу. При этом большую часть коллектива пришлось сократить.

— Завод не закрывается, он уменьшается — идет сокращение штата сотрудников. Если сравнивать с началом 2025 года, когда у нас было 130 человек, где-то на 70% сократили коллектив. Объем производства упал, заказов стало меньше, свою роль сыграла и высокая ключевая ставка ЦБ, — сообщил руководитель предприятия.

Как показал опрос Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), в марте оценки деловой среды в России со стороны бизнеса достигли минимума за последний год. Бизнес называет главными причинами рост фискальной нагрузки, высокую ключевую ставку и сокращение спроса. Во многих отраслях компании больше не могут перекладывать издержки на потребителей, отмечают эксперты.

«Это вынужденная мера, чтобы хоть как-то выжить»

Еще один важный фактор, по словам Алексеева, который поставил под угрозу не только его завод, но и другие отечественные производства, связан с внешней политикой. Российским предприятиям не выиграть конкуренцию с Китаем в силу разницы в масштабах производства. Вслед за многими экспертами глава КЭМЗ видит серьезную опасность для российской промышленности в развитии торговых отношений с КНР:

— Китайцы непонятно, как ввозят, — на 40% у них дешевле аналогичная продукция. Вообще не понимаем, что происходит. Дальше будет то, что отечественные предприятия, которые жили десятилетиями и сохранились в перестройку, теперь будут закрываться. Потому что слишком большое давление — и внешнее, и внутреннее, — сообщил гендиректор компании.

Ранее о той же проблеме заявил депутат Госсовета РТ, глава СК «Ак Барс» Ренат Мистахов на заседании парламентского Комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству. По его словам, российские предприятия рискуют потерять свои позиции на рынках Юго-Восточной Азии в конкуренции с китайскими производителями, если федеральные власти не будут усиливать политическое влияние и оказывать поддержку.

На Казанском электромеханическом заводе в 2025 году объемы производства, по словам руководства, упали наполовину, а в первом квартале 2026-го — уже на 70%: «Поэтому сокращение сотрудников — это вынужденная мера, чтобы хоть как-то выжить, еще какое-то время продержаться. У нас есть и гарантийные обязательства, нам надо их выдержать. Мы же технику делаем. Всех домой не можем отправить».

Еще недавно завод выпускал около десятка единиц спецтехники с автогидроподъемниками в месяц. Сейчас на предприятии оставили специалистов для выпуска не более двух машин. Сокращение сотрудников, по словам руководителя, провели с соблюдением всех требований закона — с положенными выплатами и компенсациями. Несмотря на сложности, на заводе особо не рассчитывают на господдержку и обращаться за помощью пока не спешат: «Ну мы пытались, ездили на выставку через Минпромторг. Но это уже агония — так я это назову. Реальной финансовой поддержки нет. Нужен большой заказ, чтобы мы воспряли. Но я этого не вижу впереди», — заявил руководитель.

«Бывает, что готовые машины уже стоят, а за них не платят»

Основные заказчики предприятия — госслужащие, энергетики и нефтяники. На КЭМЗе предполагают, что их бюджеты тоже сильно сократили, «раз они ничего не заказывают у нас». Массового перехода клиентов к китайским конкурентам здесь пока не видят. «Говорят, что тендеры переносятся на неопределенный срок. А как мы должны жить, если они переносятся?» — сетуют на заводе.

— Сейчас наше предприятие очень сильно нуждается в заказах и их финансировании. Бывает, что готовые машины уже стоят, а за них не платят, — тоже не понимаем, с чем это связано. Сложный клиент пошел. Длинное плечо от договора до конечной закупки: нам звонок поступил, через два месяца — договор, через три месяца у нас контракт случился. Сейчас это доходит до полугода, где-то в два раза увеличились сроки. Мы даже планировать не можем, — пояснил Алексей Алексеев.

К старту нового отопительного сезона, по его словам, расходы предприятия еще больше возрастут: «Отопление тоже очень сильно выросло в цене, как и электричество. Если сейчас не заработать хоть немного, не набрать заказов — не будет смысла включать тепло. То есть внутренняя нагрузка тоже очень сильно выросла».

Промышленное производство в России, по данным Росстата, в феврале 2026 года сократилось на 0,9% в годовом выражении после околонулевой динамики в январе. Снижение было обусловлено сокращением объемов в обрабатывающей промышленности — на 2,8% в годовом выражении. Внутри этого сектора спад затронул металлургию, производство стройматериалов, машиностроение и автопром.

В Татарстане промпроизводство в январе — феврале 2026 года выросло на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, несмотря на резкое падение автопрома. По данным Татарстанстата, объем выпуска автомобилей, прицепов и полуприцепов снизился на 31,8%.

«Отдельные предприятия действительно испытывают сложности»

В целом ситуация с КЭМЗ не уникальна: сейчас многие предприятия сталкиваются с трудностями. Основная проблема связана с ростом стоимости инвестиционных продуктов — в том числе автомобилей и недвижимости, отметил советник министра промышленности и торговли Татарстана, председатель Промышленного кластера республики и глава Делового объединения кластеров России Сергей Майоров:

— Люди берут их в кредит или лизинг, но такие покупки стали значительно дороже. В прошлом году автопром показал не лучшие результаты. Это напрямую затрагивает производителей спецтехники, которая создается на базе автомобильного шасси. Такие продукты достаточно дорогие, и предприятия не всегда могут приобрести их за счет собственной прибыли. Раньше для таких покупок активно использовались кредиты и лизинг, — пояснил собеседник издания.

Общая тенденция в российской промышленности, по его словам, схожа с ситуацией в автопроме, но некоторые отрасли показывают даже худшие результаты. Например, если падение в автопроме по России в среднем составляет 40%, то отдельные предприятия демонстрируют еще более низкие показатели. «При этом нельзя сказать, что проблема затрагивает весь Татарстан: в республике продолжается рост индекса промышленного производства. В январе он составил 3%, в феврале — 2%. Однако отдельные предприятия действительно испытывают сложности».

На вопрос: сможет ли завод переориентироваться на другие направления деятельности, чтобы остаться на плаву в условиях снижения спроса на свою основную продукцию, собеседник издания ответил, что решение о поиске новой ниши остается за руководством предприятия. «Автовышки востребованы, к примеру, в строительной отрасли и энергетике. Но и в этих сферах многие инвестиционные программы либо приостановлены, либо сведены к минимуму. Предприятия стараются избегать крупных расходов на приобретение дорогостоящей техники», — указал спикер.

Что касается конкуренции с Китаем, у российских промышленников также есть возможные пути решения проблемы.

— Разница в цене продукции КНР и России объясняется несколькими факторами. У Китая более низкие процентные ставки. Масштаб производства значительно больше: если российское предприятие выпускает, допустим, 100 единиц техники в год, то китайское — 10 000. Тем не менее нельзя утверждать, что ситуация безвыходная. Есть примеры успешной конкуренции на технологичных рынках — не в сфере энергоресурсов (газа, нефти, ГСМ), а в производстве высокотехнологичной продукции, — сообщил Сергей Майоров.

В Татарстане, по его словам, есть компании, которые успешно поставляют технологичные товары в Китай. Например, завод «Вакууммаш» экспортирует воздушные и другие насосы, компрессоры и вентиляторы, вытяжные колпаки. Казанская компания «Промо» поставляет в КНР газовые горелки. «Это не массовые, но знаковые примеры: они доказывают, что конкуренция возможна даже с такими сильными игроками, как Китай или США», — заключил глава Промышленного кластера Татарстана.

«Если не принять срочных мер, мы войдем в сильный кризис»

Проблемы КЭМЗ отражают общий спад в машиностроении и промышленном производстве, считает экономист, глава компании «Р-Инвест» Рустем Шайахметов. Основные причины, по его словам, — это увеличение налоговой нагрузки; жесткая денежно‑кредитная политика: ставка в три раза выше уровня инфляции; падение спроса из‑за сокращения объемов строительства, особенно многоквартирных домов; экономия бюджетных средств, поскольку автогидроподъемники используются в строительстве, энергетике, пожарных службах и т. д.; отложенный спрос на дорогую технику. Есть и дополнительные факторы, которые ухудшили ситуацию, заявил спикер, высокие процентные ставки по кредитам мешают предприятиям пополнять оборотные средства и перепрофилироваться:

— Бюджетные субсидии направляются в основном на поддержку системообразующих предприятий и ипотечное кредитование, а не на помощь таким заводам. Спад наблюдается и в других отраслях, например в автобусном производстве, у КАМАЗа сильно упала прибыль. В Башкирии ОДК-УМПО — предприятие по производству авиадвигателей — за два года перешло от прибыли свыше 10 млрд рублей к убытку в 11 млрд. У «Башнефти» прибыль снизилась с 100 млрд с лишним до 46 млрд. Это достаточно существенное падение. Если не принять срочных мер по снижению налоговой нагрузки, мы войдем в сильный кризис, который может перейти в штопор.

По словам экономиста, анализ периода до дефолта 1998 года показывает, что и тогда последовательно ужесточалась налоговая политика. Зачастую визит налоговой инспекции приводил либо к разорению компании, либо к существенным потерям, на восполнение которых уходило 2—3 года. Личный опыт работы эксперта в бизнесе в 1990-е годы подтверждает эту тенденцию: «В ходе проверки нашей компании были выставлены доначисления, превышающие годовой оборот предприятия, — при отсутствии серьезных нарушений. Через суд удалось оспорить 90% претензий, но это потребовало значительных затрат. В результате полгода деятельность компании была фактически парализована из-за нехватки средств».

— Если ситуация не изменится, значительная часть предприятий может попасть в кризис — назовем его «критической массой». Для экономики критично, если в такую ситуацию попадает более 20% предприятий. Единственный значимый позитивный фактор сейчас — это рост цен на традиционные экспортные товары: нефть, газ, металлы, зерно, удобрения. Это временно поддерживает бюджет, но есть существенные ограничения: экономика сильно зависит от сырьевого экспорта, растет стоимость импорта товаров с высокой добавленной стоимостью, что подстегивает инфляцию внутри страны, — отметил Рустем Шайахметов.

Без принятия каких-либо мер к концу года ситуация в российской промышленности может усугубиться, считает спикер. В краткосрочной перспективе это может быть сглажено за счет высоких экспортных цен, но в долгосрочной — экономика остается уязвимой из-за сырьевой зависимости и отсутствия структурных реформ.