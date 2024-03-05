В России обсуждают законопроект о социальных вкладах для малообеспеченных граждан

В настоящее время ведется дискуссия по законопроекту о социальных вкладах или соцсчетах для граждан с невысоким достатком, получающих государственную социальную поддержку. Об этом сообщил глава Комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.



По словам Аксакова, в процессе обсуждения законопроекта участвуют не только Центральный банк и Министерство финансов, но и Министерство труда. В рамках дискуссии ищут возможные категории граждан, которые смогут воспользоваться правом на социальный вклад.

— Да, мы ведем дискуссии по этому законопроекту. В этом процессе участвуют не только Центральный банк, Минфин, но и Минтруд. Ищем варианты определения категории граждан, которые могут воспользоваться правом создания социальных вкладов, — написал Анатолий Аксаков в своем телеграм-канале.

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Нафиса Миннехузина