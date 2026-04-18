Минпросвещения России утвердило нагрузку на старшеклассников

Она составляет от 2312 до 2516 часов за два года обучения

Фото: Артем Дергунов

Минпросвещения России установило объем нагрузки для учеников 10–11-х классов в диапазоне от 2312 до 2516 часов за два года учебы. Об этом РИА «Новости» сообщил руководитель Института содержания и методов обучения имени Леднева Максим Костенко.

— Федеральный государственный образовательный стандарт регламентирует минимальное и максимальное количество часов на уровень образования. Так, объем учебных часов старшеклассника за два года обучения (10—11 классы) согласно стандарту составляет от 2312 до 2516 часов, — заявил он.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Эксперт уточнил, что минимальное значение (2312 часов) соответствует максимальной недельной нагрузке по СанПиН при пятидневной учебной неделе (34 часа в неделю), а максимальное (2516 часов) — при шестидневной неделе (37 часов в неделю).

Напомним, в этом году последний звонок в России пройдет 26 мая, выпускные — 27 июня. Летние каникулы начнутся 27 мая. При этом образовательные учреждения сохраняют право самостоятельно определять режим работы и график учебного года с учетом действующего законодательства и санитарных норм.

Галия Гарифуллина