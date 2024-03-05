Делегация Мажилиса Парламента Казахстана посетила Технополис «Химград» в РТ

Сегодня делегация Мажилиса Парламента Республики Казахстан, возглавляемая председателем Мажилиса Ерланом Кошановым, побывала в Технополисе «Химград» с официальным визитом. Гостей из Казахстана сопровождал председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

Члены делегации осмотрели производства некоторых резидентов технополиса. Гендиректор АО «Химград» Айрат Гиззатуллин провел для гостей экскурсию по предприятию, рассказал об истории создания одного из первых инновационных промышленных парков России и о последних достижениях промышленной площадки.

При участии технополиса открыты два индустриальных технопарка в Узбекистане — «Чирчик» и «Джизак». Общая численность сотрудников технополиса «Химград» составляет около 10,5 тысячи человек. Резидентами «Химграда» являются 370 компаний.



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