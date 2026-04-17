Ирак может вывести на рынок более 20 млн баррелей нефти

Открытие Ормузского пролива позволит отправить около 23 млн баррелей из Басры на мировые рынки

Фото: Артем Дергунов

Открытие Ормузского пролива для судоходства, объявленное Ираном, позволит Ираку в ближайшее время направить на мировой рынок более 20 млн баррелей нефти, сообщает портал Baghdad Today.

По его данным, речь идет примерно о 20 танкерах, которые смогут перевезти около 23 млн баррелей нефти, добываемой в южном регионе Басра. Ожидается, что восстановление судоходства приведет к активизации экспорта.

Также отмечается, что вслед за открытием пролива может последовать возобновление добычи на месторождениях южного Ирака до максимальных производственных мощностей.

Ариана Ранцева