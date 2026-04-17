Ирак может вывести на рынок более 20 млн баррелей нефти
Открытие Ормузского пролива позволит отправить около 23 млн баррелей из Басры на мировые рынки
Открытие Ормузского пролива для судоходства, объявленное Ираном, позволит Ираку в ближайшее время направить на мировой рынок более 20 млн баррелей нефти, сообщает портал Baghdad Today.
По его данным, речь идет примерно о 20 танкерах, которые смогут перевезти около 23 млн баррелей нефти, добываемой в южном регионе Басра. Ожидается, что восстановление судоходства приведет к активизации экспорта.
Также отмечается, что вслед за открытием пролива может последовать возобновление добычи на месторождениях южного Ирака до максимальных производственных мощностей.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».