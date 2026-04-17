Выиграть в гонке роботизации: Татарстан будет готовить кадры со школьной скамьи

Казань хотят сделать столицей робототехники

Фото: Максим Платонов

Рынок промышленной роботизации сегодня активно развивается по всему миру: по данным Международной федерации робототехники (IFR), мировой объем установок составляет $16,7 млрд. При этом в России почти половина компаний сообщали о нехватке инженеров по автоматизации. Раис Татарстана Рустам Минниханов еще в сентябре заявлял, что региону нужно «очень серьезно поработать» в части подготовки профильных специалистов. «Хантить» их решили прямо со школьной скамьи. Подробнее — в материале «Реального времени».



К 2030-му потребность в специалистах может достичь 2—3 млн человек

По данным Международной федерации робототехники (IFR), мировой объем установок промышленных роботов составляет $16,7 млрд. Вкупе с технологиями искусственного интеллекта (ИИ) они существенно увеличивают эффективность экономики, рассказал сегодня на пресс-конференции замглавы Минцифры Татарстана Булат Габдрахманов.

При этом в России почти половина компаний — 43% — сообщает о нехватке инженеров по автоматизации, 41% — о дефиците конструкторов. Есть еще целый ряд аналогичных профессий, в представителях которых нуждаются на рынке труда, добавил Габдрахманов в ответ на вопрос «Реального времени».

Булат Габдрахманов

Как следует из исследования Университета Иннополис, дефицит кадров в отрасли робототехники на конец 2024 года составлял 60 тысяч человек.

— Из них около 30—40 тысяч человек требуется по специализации «роботизация производства». Порядка 12—15 тысяч — потребность в специалистах, которые конструируют роботов, и около 20 тысяч — в специалистах по интеграции. <...> Прогнозные оценки указывают на усугубление ситуации: к 2030 году потребность в специалистах по искусственному интеллекту в промышленности может достичь 2—3 млн человек, — предупреждают аналитики.

В результате создается двойная нагрузка: необходимо и покрывать актуальный дефицит, и готовить новое поколение специалистов.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Раис республики Рустам Минниханов еще в сентябре заявлял, что региону нужно уделить внимание этому вопросу.

— Самое главное — в республике есть и производители роботов, и соответствующие специалисты. Нам очень серьезно нужно поработать в части подготовки и переподготовки кадров, — подчеркивал он на семинаре в Иннополисе.



Сделать Казань столицей робототехники

По словам замглавы Минцифры, стратегическое преимущество получают страны, которые активно готовят кадры еще со школы. Так что в Татарстане для решения проблемы кадры решили воспитывать с детства. 7 мая в республике пройдет турнир «РобоКазань», участие в котором примут ребята 6—18 лет. Их приглашают присоединиться к соревнованиям и мастер-классам по робототехнике и технологическому предпринимательству.

Ожидается, что к турниру присоединятся более 2 тыс. участников не только из Татарстана, но и из других регионов России. Победители соревнований и хакатонов получат денежные призы. Призовой фонд составит более 300 тыс. рублей.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

— Это, кстати, большая редкость для соревнований такого уровня. Например, на мировых олимпиадах победители получают кубок или сертификат. Призы — это достаточно хорошая мотивация, — считает основатель клуба робототехники MakerLab Александр Четвергов.

В будущем организаторы мечтают сделать мероприятие международным и приглашать на него страны БРИКС.

— Мы ставим амбициозную цель: чтобы Казань в последующем, благодаря в том числе этому мероприятию и дальнейшему развитию всех наших игроков, институтов развития, стала столицей робототехники страны, — поделился Булат Габдрахманов.



Россию тормозят импортозависимость и дефицит кадров

В пятерку стран по плотности роботизации сегодня входят Южная Корея, Сингапур, Китай, Германия и Япония, говорится в исследовании Университета Иннополис. На эти государства приходится 76% всех установленных промышленных роботов и 80% всех новых поставок.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Россия занимает место далеко за пределами топ-50. К 2030-му страна должна войти в топ-25 — такое поручение дал президент РФ Владимир Путин.

— Для достижения целевых показателей к 2030 году необходимо внедрить около 104 тыс. промышленных роботов при условии, что уровень занятости в обрабатывающей промышленности в 2030 году останется на уровне 2024 года. Для динамичного роста отрасли потребуется комплексное развитие как производственных мощностей, так и стимулирование спроса, — утверждают аналитики.

Крупнейшими потребителями промышленных роботов в России в 2024-м стали предприятия фармацевтической отрасли (35%), пищевой промышленности (25%), автомобилестроения (15%) и металлургии и машиностроения (15%).

— Мощности отечественного производства также пока невелики: только две компании выпускают свыше 200 роботов в год, в то время как остальные производители ограничиваются 26—100 единицами. Опросы показывают, что при наличии спроса компании готовы нарастить выпуск до 1,5—3 тыс. единиц в год. Однако ключевым сдерживающим фактором, по мнению 75% производителей, остается низкий спрос со стороны потенциальных потребителей, — говорится в исследовании.



Мария Зверева / realnoevremya.ru

Главными проблемами производителей промышленной робототехники эксперты назвали:

низкую глубину локализации и импортозависимость: ограниченность собственного производства электронных и механических компонентов препятствует импортозамещению и усиливает зависимость от глобальных поставок. Недостаточный уровень локализации также усложняет доступ к льготному кредитованию, субсидиям и включению в реестр российских промышленных роботов;

дефицит кадров: треть позиций инженеров и системных интеграторов остается вакантной. Проблема обусловлена недостатками в системе подготовки и оттоком специалистов в смежные отрасли;

высокую себестоимость из-за ограниченных серий: она объясняется отсутствием масштабного производства и импортной зависимостью. В результате цена изделий значительно выше, чем у китайских аналогов.