В казанском лицее №186 открылся первый школьный центр по триатлону

В лицее №186 Казани появился школьный центр по триатлон. С ребятами занимается мастер спорта России по легкой атлетике Акмаль Ишов.

Акмаль Ишов — серебряный и бронзовый призер первенств России по бегу, а также серебряный и бронзовый призер чемпионатов России в смешанной эстафете легкоатлетического кросса.

Сейчас в секции занимаются 125 учеников лицея с 1 по 8 классы. Тренировки проходят трижды в неделю. Зал, где занимаются ребята, оборудован шведскими стенками, велотренажерами и всем необходимым для обучения плаванию.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».