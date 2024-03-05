В Казани пройдет международный круглый стол о кинопроизводстве

13 марта в 9.30 в Казанском государственном институте культуры состоится круглый стол «Копродукция как драйвер развития киноиндустрии». Мероприятие проводится в рамках празднования столетия татарстанского кинематографа.

Впервые в одной программе примут участие руководители шести главных киностудий Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Беларуси, Кыргызстана, Азербайджана. Также среди гостей будут известные киноведы, директора учреждений культуры, продюсеры, режиссеры из России и Татарстана.

В рамках круглого стола кинематографисты обсудят актуальные вопросы и задачи реализации совместных проектов и развития партнерских отношений между киностудиями России и стран СНГ.

По словам директора ГБУК РТ «Татаркино» Миляуши Айтугановой, встреча кинематографистов России и стран СНГ позволит активизировать обмен мнениями, опытом и идеями и станет эффективным инструментом взаимодействия киностудий в культурной и социальной сферах.

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