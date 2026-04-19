Жителей Альметьевского района предупредили о появлении спецтехники с включенными сиренами на дорогах
Главная задача учений — отработка взаимодействия между различными экстренными службами и ведомствами
С 20 по 24 апреля в Альметьевском районе запланированы плановые командно-штабные учения. В мероприятиях примут участие рабочая группа МЧС Татарстана, штаб гражданской обороны, эвакуационные органы и силы гражданской обороны Альметьевского муниципального района, сообщает администрация.
Жителей района предупреждают о возможном появлении спецтехники с включенными сиренами и проблесковыми маячками на дорогах города и района в период проведения учений. Гражданам рекомендуется сохранять спокойствие и не препятствовать движению специального транспорта.
Главная задача учений — отработка взаимодействия между различными экстренными службами и ведомствами.
