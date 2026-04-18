В Казани снизилось количество ДТП по вине пользователей каршеринга на 44%

Число аварий со столкновением двух и более автомобилей упало на 39%

По итогам первого квартала 2026 года количество ДТП по вине пользователей каршеринга в Казани сократилось на 44% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Об этом сообщает пресс-служба «Делимобиля».

Число аварий со столкновением двух и более автомобилей уменьшилось на 39%, а наездов на препятствия — на 45%.

Ранее Казань вошла в число самых востребованных направлений для поездок на машинах каршеринга минувшей зимой.



Денис Петров