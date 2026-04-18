Сегодня в Татарстане ожидается до +17 градусов

Местами кратковременный дождь, возможна гроза

Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Днем местами кратковременный дождь, возможна гроза. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Утром в отдельных районах туман. Ветер юго-западный 6—11 м/с, днем местами с порывами до 15—20 м/с. Температура составит от +12 до +17 градусов.

Галия Гарифуллина