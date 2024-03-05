В Альметьевске разработали программу развития малого и среднего бизнеса в районе

В Альметьевске разработали программу развития малого и среднего бизнеса в районе. Данный документ был утвержден исполкомом района. Также в постановлении сказано о том, что часть ранее сделанных поправок утратили свою юридическую силу.

Целью данной программы является информационно-консультационная и организационная поддержка субъектов малого предпринимательства, обучение и повышение квалификации кадров малого бизнеса, развитие социального предпринимательства. А также сотрудничество со средствами массовой информации в вопросах поддержки и развития предпринимательства, формирования положительного имиджа малого бизнеса и повышение инвестиционного климата Альметьевского района.

Данную программу планируется реализовать в течение 2024—2026 годов. В виде конечного результата проекта планируется:

увеличение количества субъектов малого и среднего бизнеса до 6 593 единиц;

увеличение численности занятых на малых и средних предприятиях с учетом индивидуальных предпринимателей до 36 492 человек;

увеличение доли малого и среднего предпринимательства в валовом территориальном продукте до 6,7%;

увеличение оборота продукции малых и средних предприятий и ИП до 103,7 млрд рублей;

увеличение объема налоговых поступлений в консолидированный бюджет от деятельности предприятий малого и среднего предпринимательства до 811 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Татарстане благодаря реализации национального проекта по поддержке малого и среднего бизнеса создана надежная инфраструктура для развития предпринимательства.

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Разиль Самигуллин