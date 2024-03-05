Пользователи Telegram пожаловались на сбои в работе мессенджера
Пользователи Telegram сообщают о сбоях в работе мессенджера. Об этом свидетельствуют данные Downdetector.
На проблемы жалуются жители Москвы и Московской области (38%), Ленинградской (11%), Нижегородской (4%), Свердловской (3%) областей и Краснодарского края (2%).
Подавляющее большинство (74%) обращают внимание на сбой в работе мобильного приложения. На общий сбой пожаловались 15% пользователей и 7% пользователей на сайта.
Вчера пользователи также жаловались на сбой работы Telegram.
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