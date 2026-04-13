Одна большая спортивная семья: работники ГК ТАИФ встретились на «Спартакиаде героев»

14 команд преодолевали сложнейшие испытаний на силу, выносливость, координацию и командный дух

В минувшие выходные в спорткомплексе «Шинник» вновь кипели нешуточные спортивные страсти. Здесь прошел первый этап «Спартакиады героев ГК «ТАИФ». Участников ждали сложнейшие испытания, подготовленные профессиональными кроссфит-тренерами: тяжелейший жим штанги, невероятно сложные берпи и ситап, динамичные степ-платформы, изнуряющая полоса препятствий, синхронные сайклы, гребной тренажер и многое другое. В этом году Спартакиада охватила всю Группу компаний ТАИФ. К командам АО «ТАИФ-НК» присоединились участники из ООО «ТАИФ-НК-АЗС», ООО «ТАИФ-СТ», ООО «ТАИФ-СМ» и АО «ТГК-16». О том, как это было, — в материале «Реального времени».

«В единстве — сила»

Похлеще, чем на Олимпийских играх! Так можно описать атмосферу, царящую на манеже спорткомплекса «Шинник» в эти выходные. Самые спортивные, сильные, ловкие, смелые и умелые сотрудники ГК ТАИФ собрались на первом этапе «Спартакиады героев».

Команда «Бензоделы» — победители прошлого сезона «Спартакиады героев». Роман Хасаев / realnoevremya.ru

По словам работников нефтеперерабатывающего предприятия АО «ТАИФ-НК», они с нетерпением ждали старта нового сезона, чтобы снова погрузиться в спортивную борьбу, продемонстрировать свои физические способности и командный дух.

— Мы — «Бензоделы», победили на прошлогодней «Спартакиады героев»! Хочу сказать, что выиграть легко, удержать пальму первенства — сложно. В этом году мы приложим все усилия, чтобы повторить успех. Мы усердно готовились к соревнованиям, тренировки не пропускали ни зимой, ни летом. Сегодня нас ждут кроссфит-упражнения. Здесь важны физическая подготовка и максимальная отдача на каждом этапе. Командам также предстоит пробежать двести метров перед каждым этапом — всего восемь кругов, — отметил до старта капитан команды «Бензоделы», начальник установки завода Бензинов Альберт Валеев.

Усиленно готовиться к «Спартакиаде героев» командам АО «ТАИФ-НК» пришлось еще и потому, что в этом году состав участников мероприятия заметно расширился — в борьбу вступили команды с участниками из других компаний Группы ТАИФ.

В борьбу вступили три новые команды АО «ТАИФ», ООО «ТАИФ-СТ», ООО «ТАИФ-СМ». Роман Хасаев / realnoevremya.ru

На официальном открытии мероприятия исполнительный директор по учету, отчетности и кадрам АО «ТАИФ» Гульнара Валеева подчеркнула: здоровье и безопасность — одни из ключевых ценностей Группы. «Спартакиада героев» вдохновляет сотрудников заниматься спортом. Она показывает, насколько важно быть сильным и крепким, ведь в здоровом теле — здоровый дух!

— Рада сегодня быть в Нижнекамске, где есть свои традиции, свои герои, свои сильные команды. Сегодня особенный день — присоединились ребята из других компаний нашей Группы. Это еще один шаг к созданию одной большой спортивной семьи! Наш слоган звучит так: «В единстве — сила»! Наша Группа компаний — это не просто отдельные юридические лица, а одна большая команда. Когда мы вместе, мы способны на большее, мы — сила. И эта сила должна быть направлена во благо. Уверена, что в следующем году нас будет еще больше! — обратилась к командам Гульнара Валеева.

Исполнительный директор по учету, отчетности и кадрам АО «ТАИФ» Гульнара Валеева подчеркнула: здоровье и безопасность — одна из ключевых ценностей группы. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Участников «Спартакиады героев» также поприветствовал помощник генерального директора АО «ТАИФ-НК» Владимир Гатунок.

— Я рад всех приветствовать на нашем большом спортивном мероприятии. Хочу сказать, что в этом году «Спартакиада героев», которую мы успешно провели в прошлом году, получила статус общекорпоративной. Поэтому я рад приветствовать одну единую большую дружную команду Группы компаний «ТАИФ». Хочу пожелать всем большого спортивного успеха. От того, как вы будете поддерживать друг друга — и физически, и морально — зависит успех каждой команды. Всем в добрый путь, пусть победит сильнейший, — пожелал Владимир Гатунок.

Участников «Спартакиады героев ГК ТАИФ» также поприветствовал помощник генерального директора АО «ТАИФ-НК» Владимир Гатунок. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

«Железные» люди

После открытия спортсмены вышли на старт. Участников ждали серьезные испытания: жим штанги лежа, берпи и ситапы, синхронные зашагивания на степ-платформу, прыжки через барьеры и полоса препятствий. В программу также вошли гребной тренажер и трисет из гантелей, приседаний и махов с гирями. Помимо этого, перед каждым испытанием нужно было пробежать 200 метров, а в финальном круге — пронести на спине до финиша пять участников команды.

Открывать соревнования выпала честь команде «КГПТО-1». Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Открывать соревнования выпала честь команде «КГПТО-1». Для инженера-химика НИЦ АО «ТАИФ-НК» Гузалии Каюповой это была первая «Спартакиада героев». Она стойко справлялась со всеми испытаниями и не сдалась даже тогда, когда силы были на исходе.

Гузалия Каюпова стойко справлялась со всеми испытаниями и не сдалась даже тогда, когда силы были на исходе. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

— Ой, дайте хоть воды выпить! — едва дыша, сказала Гузалия корреспонденту «Реального времени» на финише. — Честно, не ожидала, что будет так трудно! Легкие горят, как будто я в космосе, как ракета летела. Это незабываемое впечатление и настоящая проверка на прочность!

Ежегодно в «Спартакиаде героев ГК ТАИФ» участвуют студенты Колледжа нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В. Лемаева. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Следом стартовали студенты Колледжа нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В. Лемаева. Ребята стараются не пропускать ни одно культурно-массовое или спортивное мероприятие АО «ТАИФ-НК». Так будущие нефтепереработчики знакомятся с коллективом и вливаются в активную жизнь предприятия.

Этот день надолго останется в памяти студента КНН Саида Давлетшина. Артем Рябов

— В нашей команде собрались ребята из разных групп. Здесь есть лаборанты, машинисты, стали киповцы, электрики. Мы в полном восторге несмотря на то, что было нелегко! Этот день надолго останется в нашей памяти! — признался сразу после финиша студент КНН Саид Давлетшин.



Работники АО «ТАИФ-НК» легко давали фору молодым. Для начальника смены цеха №1 КГПТО Артема Красильникова «Спартакиада героев ГК ТАИФ» — это не только возможность показать свои силу, ловкость и выносливость, но и возможность в неформальной обстановке пообщаться с коллегами, найти новых знакомых, а может даже и близких друзей.

Работники АО «ТАИФ-НК» легко давали фору молодым. Артем Рябов

— Это действительно объединяет коллектив. Здесь мы начинаем обсуждать разные темы и лучше узнавать друг друга. Охотно обмениваемся контактами. Это большой плюс — познакомиться еще ближе с коллегами, — отметил Артем.

Будем знакомы!

На «Спартакиаде героев» знакомились не только работники АО «ТАИФ-НК», но и всей ГК ТАИФ — от энергетиков до строителей, руководителей и рядовых сотрудников. К примеру, в команду «ТАИФ» вошли начальник отдела контроля и анализа систем управления АО «ТАИФ» Айдар Гилемханов, начальник отдела по энергетике и экологии АО «ТАИФ» Сергей Петрухин, заместитель генерального директора по экономической безопасности, охране и режиму АО «ТГК-16» Ирек Каримов, и другие сотрудники АО «ТГК-16», ООО «ТАИФ-НК АЗС» ООО «ТАИФ-СТ». Всего 10 человек.

Несмотря на свой дебют, команда АО «ТАИФ» уверенно справилась со всеми испытаниями. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

— Я спортсмен-любитель. Всю жизнь играю в футбол, волейбол и настольный теннис. «Спартакиада героев ГК ТАИФ» — отличный опыт! Мы впервые участвуем в подобных соревнованиях и будем, конечно, бороться за самые высокие места. Но главное — участие. Если будем и дальше участвовать, то соберемся заранее, тренироваться и готовиться, потому что видим, что другие команды уже сплоченные, знают последовательность действий, — рассказал Сергей Петрухин.

Сергей Петрухин: всю жизнь играю в футбол, волейбол и настольный теннис. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Несмотря на свой дебют, команда АО «ТАИФ» уверенно справилась со всеми испытаниями. Каждый участник поддерживал друг друга и выкладывался на 100%.

— Прекрасные ощущения, отличные впечатления! Сильная команда у нас собралась! Все заряжены! Классно! Я не ожидал такого, — признался после финиша Айдар Гилемханов. — Самым сложным испытанием, пожалуй, была гребля, потому что у нее отложенный эффект. Сначала не понимаешь, а когда начинаешь бежать, понимаешь, что устал. Это обманчивое упражнение.

Для Айдара Гилемханова гребля показалась самым сложным испытанием. Артем Рябов

Капитан команды «ТАИФ», мастер Нижнекамской ТЭЦ-1 АО «ТГК-16» Максим Долгов надеется, что они в том же составе выступят и на следующих этапах «Спартакиады героев ГК ТАИФ».

— Все здорово и интересно! Команда — супер! Честно, думал — будет легче. Один участник у нас сошел с дистанции. Я, как капитан, взял на себя больше нагрузки и ответственности. Видел план на календарный год, и там есть еще другие интересные мероприятия. Если позовут, будем продолжать участвовать, — подчеркнул Максим Долгов.

Герои не носят плащи

Поддержать свою команду «Соточка» пришел член Совета директоров АО «ТАИФ-НК» Максим Новиков. С флагом в руках, он пробежал первый почетный круг.

Поддержать свою команду «Соточка» пришел член Совета директоров АО «ТАИФ-НК» Максим Новиков. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

— С удовольствием принял приглашение поучаствовать в этом мероприятии. Особое удовольствие было пробежать первый круг со своей командой. Внутри у меня восторг и благодарность к Группе компании «ТАИФ» за то, что они смогли это реализовать — это замечательно. Появились дополнительные команды. Это отлично, это улучшит взаимодействие. От себя могу добавить, что физкультура и корпоративный спорт — это всегда хорошо, это помогает жить. Когда приходишь в эту семью и погружаешься в ее правила, легче справляться с трудностями — отметил Максим Новиков.

Несмотря на всю сложность испытаний, каждый участник делал все, что от него зависело. Эмоции людей читались по их лицам — от напряжения и сосредоточенности до радости и восторга. Среди участников царила настоящая командная атмосфера. Каждый понимал, что достижения зависят не только от личных усилий, но и от командной работы.

По итогам забегов третье место завоевала команда «КГПТО-1», второе — «Бензоделы», первое — «Дизель НПЗ». Но главное, как признались участники команды, — не кубки и дипломы, а чувство единства. Каждый почувствовал себя частью чего-то большего, чем просто спортивные соревнования — большой дружной спортивной семьей ГК ТАИФ. Настоящие победители не всегда те, кто пришел к финишу первым, а те, кто был готов сражаться до конца и поддерживать друг друга в трудные моменты.