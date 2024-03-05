В России планируют расширить список детских товаров, которые облагаются НДС по ставке 10%

В России разработали проект федерального закона, который подразумевает внесение изменений в Налоговый кодекс. Действовать он будет в целях поддержки и повышения конкурентоспособности отечественных производителей детских товаров.

Согласно законопроекту, планируется расширить перечень товаров для детей, которые облагаются налогом на добавленную стоимость по ставке 10% при реализации. В частности, в него хотят включить детскую мебель, а также дополнить социально значимыми группами товаров, такими как изделия, предназначенные для ухода за детьми, школьно-письменными товарами и материалами для художественного творчества.

Кроме того, законопроект учитывает категории товаров для детей в части спортивной обуви для детей, рюкзаков и ранцев школьных.

Изменения в Налоговом кодексе будут способствовать увеличению темпа роста рынка по каждой группе детских товаров и увеличению доли товаров российского производства на внутреннем рынке.

Также законопроект уточняет критерии отнесения продукции к детской. Это должно предотвратить злоупотребления, связанные с неправомерным применением налогоплательщиками пониженной ставки НДС.

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Артем Гафаров