К посевным работам приступили 11 районов Татарстана

Подкормку озимых культур на сегодня ведут все районы республики

К посевным работам приступили 11 районов Татарстана. Общий план ярового сева на текущий год составляет 1,73 млн га, из которых 820 тыс. га отведено под зерновые культуры, а 680 тыс. — под технические, доложил на совещании министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

Подкормку озимых культур на сегодня ведут все районы республики. Она выполнена на площади 190 тыс. га, что составляет 40% от запланированного объема. Многолетние травы подкормлены на 60 тыс. га — это 20% от плана. В среднем за сутки обрабатывают 66 тыс. га.

Одним из ключевых агротехнических приемов является боронование, которое позволяет сохранить влагу в почве. К этому процессу приступили в 41 районе республики. Всего предстоит провести закрытие влаги на площади 2 млн 360 тыс. га.

Напомним, в этом году в Татарстане запустят консультационного бота для фермеров и аграриев. Цель инициативы — повысить эффективность господдержки, сократить потери урожая и предотвратить проблемные ситуации.

