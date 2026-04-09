«Эта война не должна была начаться»

Генеральный консул Китайской Народной Республики в Казани о войне на Ближнем Востоке

В ночь на 8 апреля президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном. Источники Associated Press сообщили, что этого удалось добиться благодаря Китаю. В вопросах урегулирования конфликта все большую роль играет и Пакистан, который заявил о готовности провести у себя мирные переговоры. Генеральный консул КНР в Казани господин Сян Бо в беседе с «Реальным временем» рассказал подробнее о позиции Китая по конфликту в Иране, прокомментировал недавние заявления и мирные инициативы.

Как вы оцениваете события, которые происходят в ближневосточном регионе, и как они влияют на международную обстановку?

В настоящее время ближневосточный регион переживает сильные потрясения. США и Израиль нанесли военный удар по Ирану, боевые действия продолжают обостряться, что не только подрывает региональный мир и стабильность, но и напрямую влияет на международную энергетику, финансы, торговлю и судоходство.

Может ли конфликт между Ираном, США и Израилем принести выгоду какой-то из сторон?

Эта война не должна была начаться, и она не принесет выгоды ни одной из сторон. История Ближнего Востока неоднократно доказывала: сила не решает проблемы, а военные столкновения лишь порождают новую ненависть и создают новые кризисы.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Какова позиция Китая по текущей ситуации на Ближнем Востоке?

Позиция Китая по текущей ситуации последовательна, недвусмысленна, ясна и может быть суммирована в одном предложении: прекращение огня и остановка войны. Китай неизменно выступает посредником для достижения этой цели.

Какие конкретные дипломатические шаги предпринял Китай для урегулирования ситуации?

Министр иностранных дел КНР Ван И провел интенсивные телефонные переговоры с главами МИД стран региона и других государств, четко указав на необходимость соблюдения целей и принципов Устава ООН, норм международного права и основных принципов международных отношений, и призвал к немедленному прекращению огня и боевых действий, чтобы избежать дальнейшего обострения напряженности. Специальный посланник КНР по делам Ближнего Востока Чжай Цзюнь в рамках челночной дипломатии совершил ряд визитов в ОАЭ и другие страны для проведения посреднической работы и принятия позитивных мер по ослаблению напряженности. На многосторонних площадках, включая ООН, Китай решительно призывает к немедленному прекращению огня и остановке войны. Эти интенсивные и систематические дипломатические действия четко обозначили позицию Китая по ситуации на Ближнем Востоке.

Недавно стало известно о совместной инициативе КНР и Пакистана, направленной на урегулирование конфликта. Какие предложения выдвинул министр иностранных дел КНР Ван И на переговорах с представителем Пакистана?

Несколько дней назад министр иностранных дел КНР Ван И на переговорах в Пекине с заместителем премьер‑министра, министром иностранных дел Пакистана Мухаммадом Исхаком Даром выдвинул пять предложений по восстановлению мира и стабильности в зоне Персидского залива и на Ближнем Востоке. Их можно обобщить как призыв: к немедленному прекращению боевых действий, скорейшему запуску мирных переговоров, обеспечению безопасности невоенных объектов, безопасности судоходных путей и верховенству Устава ООН.

В чем особенность предложений Китая и Пакистана и какова их цель?

Это первое системное предложение международного сообщества по восстановлению мира и стабильности в регионе, задающее направление для прекращения боевых действий на Ближнем Востоке. Совместная инициатива Китая и Пакистана открыта для участия и поддержки со стороны всех стран мира и международных организаций, чтобы совместно способствовать формированию более широкого консенсуса и объединению усилий в международном сообществе.

Как в Китае воспринимают конфликт?

Китайский народ глубоко сопереживает боли, которую сейчас испытывают народы региона Ближнего Востока. Потому что и сам он пережил войны и страдал от них. Мы хорошо понимаем: когда у страны нет суверенитета и независимости, нет национальной стабильности и развития, о благополучии народа не может быть и речи.

Какую роль играют Китай и Россия в поддержании глобальной стратегической стабильности?

Китай и Россия, как великие мировые державы и постоянные члены Совета Безопасности ООН, несут важную ответственность за поддержание глобальной стратегической стабильности и содействие мировому развитию и миру. Обе страны стратегически независимы и тесно координируют свои действия. Именно между Китаем и Россией существует наибольший стратегический консенсус и наиболее плотное взаимодействие по важным международным и региональным вопросам.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Какие действия предприняли министры иностранных дел КНР и РФ сразу после начала боевых действий и в последующие месяцы?

Сразу после начала боевых действий, 1 марта, министры иностранных дел КНР и РФ Ван И и Сергей Лавров провели телефонный разговор, сверяя часы по ближневосточной ситуации. А 5 апреля главы внешнеполитических ведомств двух стран вновь провели телефонные переговоры, призвав к скорейшему прекращению огня и возвращению в политическое и дипломатическое русло.

Каковы намерения Китая в отношении сотрудничества с Россией по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке?

Китайская сторона готова активизировать с Российской стороной координацию и взаимодействие, укреплять стратегическое сотрудничество, чтобы внести свой вклад в смягчение нынешней ситуации и скорейшее восстановление мира и стабильности в Персидском заливе и на Ближнем Востоке.