МЧС: в понедельник в Татарстане ожидается сильный дождь и туман

В связи с этим рекомендуется соблюдать повышенные меры предосторожности

По данным Республиканской службы чрезвычайных ситуаций, в ночь на 20 апреля 2026 года в западных районах Татарстана прогнозируются неблагоприятные погодные условия. Жителей региона предупреждают о возможном сильном дожде и тумане.

В связи с этим МЧС рекомендует соблюдать повышенные меры предосторожности. Гражданам не следует укрываться от непогоды под рекламными конструкциями, вблизи дорожных знаков, деревьев и линий электропередачи.

Особое внимание необходимо уделить безопасности при передвижении по улицам и дорогам. Родителям советуют следить за детьми. Необходимо оказывать необходимую помощь пожилым и людям с ограниченными возможностями здоровья.

Напомним, что в Татарстане погода изменится от +18 до +5 градусов за неделю.

