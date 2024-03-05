В Казани отремонтируют канализационный коллектор на Ямашева за 23,3 млн рублей

На капитальный ремонт самотечного канализационного коллектора на пересечении улиц Ямашева и Короленко в Казани выделили 23,3 миллиона рублей. «Реальное время» выяснило, что ремонт уже оплачен казанским «Водоканалом».

Работы будут проходить на участке от улицы Ямашева, 25, до Короленко. Стоимость капитального ремонта составит 23 336 644,67 рубля.

Завершить работы планируется за 180 календарных дней с момента подписания договора.



Напомним, что в 2024-м казанский «Водоканал» собирается реконструировать 12,5 километра водопроводных сетей и 1,4 километра канализационных. Кроме того, в его планы входит перекладка 18,6 километра водопроводных сетей диаметром от 160 до 800 миллиметров на сумму 1,1 миллиарда рублей.



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Нафиса Миннехузина