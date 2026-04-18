В Татарстане оформили сертификаты на жилье 23 многодетным семьям

Сейчас Госжилфонд республики занимается подбором подходящих помещений

Фото: Динар Фатыхов

В этом году в рамках программы по обеспечению жильем отдельных категорий граждан получить его смогут 23 семьи, где воспитываются пять и более детей. Всем им оформлены сертификаты на жилье общей площадью 2 340 кв. м. Госжилфонд республики занимается подбором подходящих помещений, сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

Среди детей-сирот 641 получатель жилья. Госкомитет по закупкам согласовал заявку на проведение аукциона по приобретению 49 квартир с привлечением средств из федерального бюджета.



Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Среди молодых семей, которых в этом году 61, субсидии уже использовали деявть. Для остальных продолжается процесс подбора квартир на рынке недвижимости.

В категории вынужденных переселенцев, переселенцев с Крайнего Севера и чернобыльцев в текущем году три получателя. На данный момент оформлено два сертификата.

Напомним, в Татарстане введено в эксплуатацию 1,6 тыс. кв. м жилья, что составляет 52% от годового плана. В частности, по программе социальной ипотеки выполнено 38%. Из 108 запланированных на год домов полностью построены 10, их суммарная площадь превышает 57 тыс. кв. м.

Галия Гарифуллина