«Я исправился»: экс-глава центра ФАС уплатил штраф за взятки и снова стал подсудимым

Верховный суд Татарстана аннулировал «мягкий» приговор казанского антимонопольщика

Фото: Плотникова Ирина

В Казани с подачи прокуратуры отменен штрафной приговор по коррупционному делу бывшего директора казанского учебного центра ФАС России и бывшего замглавы УФАС Марий Эл Булата Салимзянова. Такое решение сегодня вынес Верховный суд Татарстана, согласившись с доводами стороны обвинения о несоразмерности и мягкости назначенного наказания за получение двух взяток на общую сумму в 204 тысячи рублей. «Я подвел службу и мою фамилию», — заявлял осужденный и просил оставить приговор в силе. Несмотря на покаянную речь, аргументы защиты и даже уплаченный уголовный штраф в 600 тысяч, апелляционная инстанция вернула Салимзянова на скамью подсудимых.

В прениях прокурор просил 5 лет



На скамье подсудимых ВИП-антимонопольщик оказался в августе 2023-го. За два месяца до этого он оставил госслужбу, но и сегодня в Верховном суде РТ представился временно безработным.

Предметом рассмотрения апелляционной тройки судей стало представление гособвинителя Радифа Файзрахманова на приговор Булату Салимзянову — 4 декабря 2023-го Приволжский суд Казани признал его вину в получении двух взяток в значительном размере (ч. 2 ст. 290 УК РФ) доказанной и приговорил к штрафу в 600 тысяч рублей в доход государства и лишению права занимать руководящие должности в органах власти на 3 года.

Осужденный с приговором был согласен — вину он признал еще на предварительном следствии и подтвердил версию силовиков о получении незаконного вознаграждения в 104,5 тысячи рублей от ИП Марины Филипповой, с которой как директор центра ФАС заключил в 2020—2021 годах семь госконтрактов на услуги по администрированию официального сайта учебного центра, а также созданию для него новых страниц, презентаций и обновлению контента. Еще 99,3 тысячи по той же схеме перечислил частник Азат Садыйков — поставщик услуг по изготовлению и монтажу учебных видеороликов для антимонопольной службы по семи контрактам.

В своем представлении помощник прокурора Приволжского района Радиф Файзрахманов указал: «Назначенное райсудом наказание считаю несправедливым». Плотникова Ирина / realnoevremya.ru

Взятки составляли 30% от цены оплаченных из бюджета договоров, деньги перечислялись на карту жены и водителя Салимзянова, подтвердил выводы силовиков районный суд. Однако в силу этот приговор так и не вступил — прокуратура сочла его слишком мягким, ведь в прениях гособвинитель предлагал отправить экс-директора центра ФАС в колонию общего режима на 5 лет, обязать его выплатить штраф в 2 млн рублей и на 3 года лишить права занимать руководящие должности после отсидки.

Юрист в третьем поколении об ошибке и исправлении

На заседании Верховного суда РТ Салимзянов представил квитанции, что уплатил штраф в феврале, тем самым исполнив не вступивший в силу приговор. Свою позицию по делу осужденный высказал лишь перед удалением апелляционной коллегии в совещательную комнату.

«Я юрист в третьем поколении, и для меня события, которые проходили на протяжении 2023 года, очень прискорбные… Я подвел службу и мою фамилию», — признался экс-глава учебного центра ФАС. По его мнению, ранее в прениях прокуратура «решила пройтись по верхней планке наказания», но он с таким подходом не согласен:

— Если правосудие направлено на исправление, то момент совести — он здесь очень сильно играет. Я осознал всю эту ошибку свою и признаю ее. Мне очень в данном случае совестно. Но я считаю, данное наказание районного суда действенно, и я исправился.

По данным защиты, перед Булатом Салимзяновым никогда не стоял вопрос — признавать вину или нет. Плотникова Ирина / realnoevremya.ru

Представитель прокуратуры РТ Регина Газизова поддержала позицию гособвинителя об отмене приговора. В своем апелляционном представлении помощник прокурора Приволжского района Радиф Файзрахманов указал: «Назначенное райсудом наказание считаю несправедливым, не соразмерным содеянному и не отвечающим цели наказания».

По мнению гособвинителя, при вынесении приговора райсуд неверно оценил степень общественной опасности корыстных преступлений против государственной власти и госслужбы, что повлекло «назначение явно несправедливого наказания вследствие его мягкости». Также представитель прокуратуры считает ошибочным вывод об активной помощи Салимзянова в раскрытии преступления.

«Полагаю, что Салимзянов признал получение денежных средств в качестве взятки лишь под давлением имеющихся улик — показаний свидетелей. По эпизоду взятки от Садыйкова он изначально давал показания о получении денег в качестве возврата аванса своей супруге за видеосъемку, был полностью изобличен совокупностью доказательств, и информация о его активном способствовании раскрытию дела не соответствует действительности», — указал в апелляционном представлении Файзрахманов.

Кроме того, гособвинитель посчитал преждевременной отмену ареста на казанский дом и участок осужденного, полагая, что районный суд должен был сохранить обременение на эту недвижимость до исполнения уплаты назначенного им же уголовного штрафа.

«ФСБ и МВД была проделана огромная работа»

С критикой позиции прокуратуры в Верховном суде выступила адвокат Галина Кайнова. Она назвала наказание в виде штрафа обоснованным и соответствующим санкции статьи обвинения. Довод о признании ее клиента под тяжестью улик защитник назвала неверным: «Я с самого начала участвую в этом деле. И для Салимзянова никогда не стоял выбор — признавать вину или нет. Дело возбуждали по эпизоду с Филипповой, и он сразу дал признательные показания».

Кайнова отметила: слова ее клиента о возврате Садыйковым аванса за видеосъемку были подтверждены следователями и в качестве взятки вменена сумма за минусом указанного аванса. Кроме того, адвокат настаивала, что после уплаты 600 тысяч ее клиентом требование прокуратуры о возобновлении ареста на его имущество перестало быть актуальным.

Адвокат осужденного Галина Кайнова рассказала об усилиях силовиков по поиску дополнительных эпизодов дела. Плотникова Ирина / realnoevremya.ru

«Считаю, прокурорское представление направлено формально, без всяких обоснований, и требование об отмене приговора ничем не обосновано», — заявила защитник. А далее поделилась информацией о том, что в СК изначально не хотели ограничиваться двумя выявленными эпизодами и направили на имя руководителей УФСБ и МВД по Татарстану запросы на проведение оперативных действий с целью выявления дополнительных эпизодов.



«Двумя силовыми ведомствами была проделана огромная работа — машинами вывозили документацию центра ФАС, проверяли контрагентов по контрактам, исследовали огромное количество документов — и никаких дополнительных эпизодов за время руководства Салимзянова не выявили», — подытожила Галина Кайнова.

Заметим, за четыре года работы Булата Салимзянова в качестве директора учебного центра антимонопольщиков, то есть с июля 2019 года, данное учреждение оплатило из бюджета контракты на поставки товаров и услуг на сумму свыше 100 млн рублей.

Тем не менее коллегия Верховного суда РТ под председательством судьи Владимира Колчина сегодня постановила — приговор бывшему борцу с монополиями отменить, отправить его дело на новое рассмотрение в Приволжский суд Казани и избрать обвиняемому меру пресечения в виде подписки о невыезде.