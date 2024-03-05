В России предложили ввести въездной сбор для иностранных граждан

В Государственную думу РФ внесли законопроект, предлагающий ввести въездной сбор для иностранцев, которые прибывают в Россию в безвизовом режиме. В случае принятия законопроекта принудительное выдворение иностранных граждан, нарушивших законодательство РФ, будет осуществляться за счет федерального бюджета. Денежные средства на депортацию будут компенсироваться платежами от въездного сбора.

При этом действующая процедура административного выдворения и депортации для иностранных граждан, прибывших в Россию в визовом порядке, сохранится, поскольку эта категория граждан малочисленна и их депортация производится исключительно за счет депортируемых и не требует дополнительных трат бюджета РФ.

Также законопроект предлагает сохранить действующую процедуру административного выдворения иностранных граждан, пребывающих в РФ в визовом режиме. Новый въездной сбор будет неналоговым платежом, так как не является безвозмездным. Полученные от сбора средства будут направлены на последующую депортацию иностранных граждан.

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Виктория Макарова