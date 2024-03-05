В январе 2024 года в Татарстане объем выданных ипотечных кредитов сократился на 63,7% по сравнению с декабрем

В январе в Татарстане банки выдали ипотечных кредитов на 10,4 млрд рублей. Это на 63,7%, или на 18,3 млрд руб., меньше, чем в декабре 2023-го, рассказали «Реальному времени» в Нацбанке республики.

Ипотечный портфель граждан, зарегистрированных в Татарстане, на 1 февраля 2024 года составил 593,6 млрд рублей. По сравнению с началом предыдущего месяца он увеличился на 5,1 млрд, или 0,9%. На 1 января ипотечный портфель составлял 588,5 млрд рублей.

При этом в декабре 2023 года ипотечный портфель татарстанцев показал рост на 2,4%. В декабре 2023 года заемщики получили ипотечные кредиты на общую сумму 28,8 млрд рублей, что на 783 млн рублей больше, чем в ноябре 2023 года. Тогда сумма выданных кредитов составила 28 млрд рублей.

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Артем Гафаров