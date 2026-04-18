Иран вновь перекрыл Ормузский пролив
Ограничения продлятся до полного снятия морской блокады США
ВМС Корпуса стражей исламской революции сообщили о перекрытии с вечера субботы до полного снятия морской блокады США. Это связано с нарушением соглашения о прекращении огня, пишет ТАСС.
ВМС КСИР добавили, что Иран будет считать приближение судов к Ормузскому проливу «сотрудничеством с врагом».
Накануне министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил об открытии пролива для коммерческого судоходства на период действия режима прекращения огня. При этом президент США Дональд Трамп заявил, что военно-морская блокада портов Ирана сохраняется и будет действовать до тех пор, пока их сделка не будет завершена на 100%.
