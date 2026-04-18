В Татарстане выполнили более половины плана по вводу жилья

По данным на 18 апреля, в Татарстане введено в эксплуатацию 1,6 тыс. кв. м жилья

Фото: Артем Дергунов

По данным на 18 апреля, в Татарстане введено в эксплуатацию 1,6 тыс. кв. м жилья, что составляет 52% от годового плана. Об этом на совещании сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин, передает пресс-служба раиса республики.

В сегменте коммерческого строительства завершено 58% от запланированного объема: сдано 66 многоквартирных домов общей площадью около 600 тыс. кв. м.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

По программе социальной ипотеки выполнено 38% годового плана. Из 108 запланированных на год домов полностью построены 10, их суммарная площадь превышает 57 тыс. кв. м.

В сфере индивидуального жилищного строительства введено 978 тыс. кв. м жилья, что соответствует 49% от намеченного объема.

Напомним, недавно раис Татарстана Рустам Минниханов призвал увеличить лимит по семейной ипотеке в регионах России с дорогим жильем. Он объяснил, что сегодня 6 млн рублей на покупку квартиры — уже неактуальная сумма для многих субъектов. Например, в Казани «двушка» площадью 65 «квадратов» обойдется в 16 млн рублей.

Галия Гарифуллина