Саммит БРИКС пройдет в Казани 22—24 октября
Саммит стран БРИКС пройдет в столице Татарстана с 22 по 24 октября. Об этом рассказал помощник президента России Юрий Ушаков. Передает ТАСС.
Юрий Ушаков добавил, что члены оргкомитета по председательству России в БРИКС часто приезжают в столицу Татарстана для контроля подготовки к проведению мероприятия. Он также отметил, что в Казани есть все необходимое для проведения встречи мировых лидеров. Ранее сообщалось, что Мексика собирается присоединиться к БРИКС в текущем году.
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