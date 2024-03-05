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Саммит БРИКС пройдет в Казани 22—24 октября

17:42, 05.03.2024

Саммит стран БРИКС пройдет в столице Татарстана с 22 по 24 октября. Об этом рассказал помощник президента России Юрий Ушаков. Передает ТАСС.

Юрий Ушаков добавил, что члены оргкомитета по председательству России в БРИКС часто приезжают в столицу Татарстана для контроля подготовки к проведению мероприятия. Он также отметил, что в Казани есть все необходимое для проведения встречи мировых лидеров. Ранее сообщалось, что Мексика собирается присоединиться к БРИКС в текущем году.

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Разиль Самигуллин
Общество
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