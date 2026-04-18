СМИ: Иран частично открыл воздушное пространство для гражданских судов
Для полетов российских компаний Иран останется закрытым до 15 мая
Часть восточного воздушного пространства Ирана сегодня открыли для международных рейсов. Это произошло впервые с 28 февраля, сообщают SNN и Al Arabia со ссылкой на представителя Организации гражданской авиации страны.
При этом западная часть остается закрытой, рассказал источник ТАСС. Как пишет издание, аэропорты Тегерана в ближайшие дни будут открыты ежедневно по 11 часов в сутки.
Для российских авиакомпаний Иран закрыт до 15 мая, утверждают в Росавиации.
— Согласно рекомендациям Росавиации, с учетом позиции Минтранса и МИД России, воздушное пространство Ирана продолжает быть закрытым для полетов российских авиакомпаний до 15 мая, — цитирует сообщение ТАСС.
