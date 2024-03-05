Телефоны и смарт-часы попали в топ самых популярных подарков на 8 марта в Татарстане

Смарт-часы и телефоны стали наиболее популярными подарками на 8 марта в Татарстане. В список самых востребованных покупок к празднику также вошли посуда, домашний текстиль и средства для ухода за телом и волосами. Об этом изданию «Реальное время» сообщили в пресс-службе онлайн-ретейлера Ozon.

Перечисленные товары, судя по количеству проданных единиц, остаются популярными из года в год не только в Татарстане, но и по всей России.

Ранее сообщалось, что в преддверии Международного женского дня продажи ювелирных украшений в Татарстане увеличились на 67%. Наиболее частым товаром в данной категории стали серебряные украшения.

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Разиль Самигуллин